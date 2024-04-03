行業剖析：即時配送行業盈利現拐點

港股首季欠缺動力，要投資成功，選行業板塊十分重要。《2023胡潤中國新零售白皮書》顯示，新零售成為創業先鋒的第4大賽道。其中，即時零售呈現「萬物到家」的趨勢，預計今年市場規模將超過一萬億元（人民幣‧下同）。

事實上，內地疫情後消費需求和趨勢產生明顯變化。據沙利文報告統計，去年內地即配行業訂單規模達到約408.8億單，按年增長22.8%，預計到2028年，市場規模將達到813.1億單，未來5年保持年均14.7%的兩位數增長。市場投資的巨大價值引來不少參與者，在經歷了一段投資期後，行業終於出現盈利拐點。

順豐同城為面向商家（ToB）及面向消費者（ToC）的同城配送服務，以及最後一公里的配送服務。前者期內收入按年增長12.8%至73.87億元，單量按年增長19%，而後者增長35.9%至50億元，整體規模明顯。

非餐場景服務穩步增長 由於餐飲外賣消費需求穩固，同時即時配送的消費習慣拓展至零售消費場景，非餐場景亦能維持穩健增長，在公司深化與大客戶的合作後，憑着年度活躍商戶和消費者規模擴大，整體結構明顯改善，平台上的年度活躍商家規模達到47萬家。年內與霸王茶姬、茉莉奶白、淘寶買菜、海王星辰等品牌商家達成合作，茶飲配送收入按年增長75%。同時，在醫藥新零售和互聯網醫院兩大核心醫療消費場景，提升承接能力，醫藥、美妝、母嬰、寵物與珠寶等零售品類收入按年實現高雙位數增長。

事實上，公司以全覆蓋的運力網絡、中立的屬性，以及智慧化新技術應用能力在行業有獨特的競爭力，而最後一公里服務的收入增長35.9%至50億元，主要得公司利用小時級/分鐘級的彈性配送網絡，而其中關鍵是騎手的質與量，公司期內活躍騎手進一步擴大至95萬名，按年增長21%。

投資常言道，未有盈利前的企業只是炒作憧憬，而企業出現盈利後的投資價值就更高，順豐同城作為即時配送行業龍頭，加上港股現市況缺乏具投資主題，該股未來走勢可多加留意。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）