工廈轉住宅標準補地價減半

香港地價從高位回落不少，地政總署公布最新工業大廈標準補地價水平，以工廈轉住宅用途減幅最大，包括港島、九龍東、九龍西、新界南及新界北5個主要地區，補地價按年下調約45至51.3%不等。

新界南跌幅最大 標準補地價計算方法，是以更改用途扣減原有用途的價值。該署最新資料，各區工廈補地價前每方呎約1,486至2,880元，較一年前減約20至22.9%。而補價後發展作住宅物業，每方呎價值約3,159至7,478元，更大減接近四成。

由於補價後的價值跌幅較大，因此「工轉住」實際補價出現大幅下調，假設總樓面不變，各區以包括荃灣、葵涌的新界南跌幅最大，由更新前每方呎約3,716元，大減超過一半至約1,812元。

而九龍東為較常有工廈改住宅發展的地區，該區最新每方呎補價約2,880元，較原先約5,574元亦調減約48.3%。其餘地區減幅則約45至48.6%。至於重建為商業用途，各區每方呎補價約743至2,694元，下調幅度約13.3至20%。