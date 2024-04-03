二手續蝕：映灣園劈至655萬成交 6年貶14%

二手市場量升價跌，藍籌屋苑繼續要蝕，東涌映灣園三房單位劈價至655萬元成交，原業主持貨約6年，帳面仍虧蝕103萬元。

君豪峰一房5年跌價219萬 中原陳偉業表示，上址為7座高層D室，實用面積約632方呎，叫價680萬元，上車客半年前已開始睇樓，獲減價25萬元購入，呎價約10,364元，原業主2018年3月購入價為758萬元，帳面貶值約14%。資料顯示，同座較低層同室單位，2021年最高以835萬元登記售出，樓價高位回落約21.6%。

半新盤蝕幅更勁。中原楊文傑稱，鰂魚涌君豪峰中高層Q室一房戶，實用面積約299方呎，內地投資客以570萬元承接，呎價約19,064元，近5年帳面跌價219萬元或約28%。中原徐家倫指，大埔白石角雲滙5座中層B3室開放式單位，以396萬元沽出，呎價約13,944元，約5年帳面貶值約23.3%。

元朗上月錄約187宗二手買賣，創近3年新高，惟當中不少成交都要損手。利嘉閣鄧啟林表示，錦田北PARK YOHO Venezia第6A座中層D室，獲專才客以710萬元購入，呎價約9,820元，較約8年前購入價帳面低約8.1%。中原王勤學指，元朗YOHO Town第8座中層兩房戶，剛以620萬元成交，3年多帳面貶值約7.5%。

凱樂苑未補價賣360萬新低 此外，過往最受追捧的新居屋樓價都回落，根據香港房屋委員會資料，長沙灣凱樂苑上月錄9宗成交，包括低層實用面積約393方呎單位，未補價第二市場成交價360萬元，呎價約9,160元，同創項目二手新低。消息透露，上址為E座極低層戶，約5年帳面僅賺約45%。同類型單位去年做價曾達約474萬元，樓價下挫約24%。

港島居屋三房樓價險守「3球」。小西灣富景花園低層實用面積約592方呎單位，未補地價以300萬元成交，呎價約5,068元創項目2016年5月後新低。另據房委會資料，3月第二市場公屋及居屋暫錄211宗成交，按月增加約9.3%。