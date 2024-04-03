天璽•海3周吸20億 示範單位曝光

The YOHO Hub C期或下月推

他續指，集團有機會下月推售元朗站The YOHO Hub第C期，以及6月推出屯門兆康NOVO LAND第3期。新地代理總經理陳漢麟表示，天璽•海買家有逾一半屬非本地客，內地客居多。已售出單位平均每伙做價約6,200萬元，平均成交呎價約45,336元。昨售出第5座19樓A室四房戶，實用面積1,401方呎，成交價6,572.8萬元，呎價約46,915元。