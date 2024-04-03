天璽•海3周吸20億 示範單位曝光
啟德豪宅新盤示範單位首度曝光。新鴻基地產(00016)旗下位於該區跑道區的天璽•海，昨日開放3個示範單位予傳媒參觀。新地副董事總經理雷霆表示，項目由上月中起開售，3周內售出32伙，套現近20億元，料該盤將繼續打破區內呎價紀錄。
The YOHO Hub C期或下月推
他續指，集團有機會下月推售元朗站The YOHO Hub第C期，以及6月推出屯門兆康NOVO LAND第3期。新地代理總經理陳漢麟表示，天璽•海買家有逾一半屬非本地客，內地客居多。已售出單位平均每伙做價約6,200萬元，平均成交呎價約45,336元。昨售出第5座19樓A室四房戶，實用面積1,401方呎，成交價6,572.8萬元，呎價約46,915元。
最新曝光的示範單位包括連家具無改動的第1座22樓A室，實用面積2,144方呎，屬四房三套間隔，另設工作間等，室內設計以翡翠綠為主調。準買家需出示100萬元銀行本票，方可參觀上述單位。同系天水圍Wetland Seasons Bay第3期昨連沽5伙，吸金3,160.39萬元。
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