港島新盤周六開售

Blue Coast加推174戶 首輪共賣422伙 港島鐵路上蓋樓盤以低價搶攻，引來市場關注。長實集團( 01113 )的香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，昨日公布加推價單3號，涉及174伙，折實平均呎價約23,892元。發展商指，新一批單位已輕微提價，並隨即落實本周六，盡推首3張價單共422伙作首輪銷售。

長實執行董事趙國雄表示，加推單位定價已上調，用意是「蝕少啲」，呼籲準買家「有撈趁手」。首輪將發售的422伙折實平均呎價約22,955元，依然是蝕大本，對銷情非常有信心，預計首輪銷售後推出的單位，價錢會有較大幅度調整。

集團營業部首席經理郭子威指，最新加推的價單3號，定價已輕微提價0.81至1.73%。集團營業部助理首席經理楊桂玲稱，價單3號涵蓋38伙兩房戶、136伙三房單位，當中包括第1A座樓王單位。首輪將發售的單位折實價878萬至2,649.4萬元，折實呎價18,998至27,257元，折實平均呎價約22,955元。

該盤已榮膺今年新盤票王，收票數字仍不斷攀升。消息人士指，項目在過去5日內已接獲約15,000張入票，凍結資金約15億元，按首輪將發售單位計，已錄超額認購逾34.5倍，並在周五下午3時截票。

首輪銷售安排方面，發售當日會上午10時起報到，並即場抽籤決定買家揀樓次序。屆時會劃分3組揀樓，最優先的F組買家須購5至8伙指定單位，其次A組買家須購指定一至4伙，B組可購一至兩伙。

雨後周五推售57單位 此外，星星地產的元朗雨後，將於本周五推售57伙，當中56伙以價單形式發售，折實平均呎價約14,057元，餘下一伙為頂層特色戶則招標發售。