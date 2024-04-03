簡訊一覽
●日本軟銀集團於3月25日減持商湯(00020)4,144.5萬股，平均價每股0.8476元，料套現逾3,500萬元，持股量由6.82%降至5.91%。
●東風集團(00489)今年首季累計汽車銷量為52.2萬輛，按年增長約14.8%；單計3月銷量為19.1萬輛，按年跌0.65%。
●海信家電(00921)去年賺28.37億元人民幣，按年增長97.72%，每10股派息10.13元人民幣。
●中國海外(00688)公布，就於去年成功以240億元人民幣投資的上海市項目地塊，成立合資公司，中海佔股85%，合作夥伴上海龍華建設持股15%。
●易居（中國）企業(02048)披露，首席執行官兼執行董事丁祖昱代表其自身及其投資者財團，表明有意收購CRIC Businesses 65%權益，代價為5.2億元人民幣。丁祖昱已於昨日辭任公司首席執行官，但繼續擔任執行董事，且仍將繼續擔任CRIC Businesses主席；同日公司主席兼執行董事周忻獲委任為首席執行官。
●貴州茅台去年營業收入增長19.01%至1,476.93億元（人民幣‧下同），純利增長19.15%至747.34億元，每10股派息308.76元。期內，茅台酒收入增長17.39%至1,265.89億元，毛利率94.12%，其他系列酒收入增長29.43%至206.29億元，毛利率擴2.54個百分點至79.76%。
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