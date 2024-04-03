●貴州茅台去年營業收入增長19.01%至1,476.93億元（人民幣‧下同），純利增長19.15%至747.34億元，每10股派息308.76元。期內，茅台酒收入增長17.39%至1,265.89億元，毛利率94.12%，其他系列酒收入增長29.43%至206.29億元，毛利率擴2.54個百分點至79.76%。