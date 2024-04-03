澳洲央行會議無提加息 偏緊幣策或完

澳洲央行3月政策委員會會議紀錄顯示，將指標利率維持在4.35厘不變是合適的，且沒有提及支持加息的論據，乃這個加息周期以來首次沒有討論加息問題，反映偏緊的貨幣政策態度可能已經轉變。昨日澳元兌美元曾報0.651，兌港元報5.0956。

會議紀錄顯示，目前經濟增速放緩，勞動力市場緩慢放鬆，通脹率回落到2至3%目標區間，新公布數據大致符合預期，並未對經濟前景造成實質性改變。雖然經濟存在重大不確定性，但風險似乎大致平衡；又指經濟中的需求仍被認為超出供給，儘管這一差距正在相對較快地縮小。

當地商品價按月跌4.9% 澳洲央行3月維持基準利率於4.35厘不變，暗示2022年5月以來升息13次的貨幣緊縮行動可能已結束。該央行本月2日公布的3月會議紀錄並未提到支持升息的主張，但也表示若要排除未來升息的可能性，仍需要時間強化對通脹的信心。經濟學家認為，澳洲央行已幾乎完成加息，接下來將是降息，時點可能在8月或9月，今年全年料只會降息0.38個百分點。

同日澳洲央行公布，受累動力煤、鐵礦砂、焦煤、液化天然氣（LNG）及鋰價格下跌影響，以SDR計算，當地3月商品價格指數按月跌幅擴大至4.9%，前值經修訂後跌1.9%，以澳元計跌5.1%；按年則跌15.3%，以澳元計跌14%。

韓3月CPI升3.1%符預期 此外，南韓3月消費物價指數（CPI）按年維持升3.1%，符市場預期，並與2月升幅持平；按月升幅收窄至0.1%，低於2月升幅0.5%，亦低於市場預期的升0.3%。撇除食品和能源價格，CPI按年上漲2.4%（前值升2.5%），按月升0.1%（前值升0.3%）。