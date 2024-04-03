道指低開451點 摩根資管偏好美日股

中東衝突加劇，加上10年期美國國債孳息率曾急升至4.4厘以上，為去年11月底後首次，美股周二早段受壓，道指曾跌451點，低見39,115點；標指曾跌54點，低見5,189點；以科技股為主的納指曾跌254點，低見16,142點。

不過，摩根資產管理環球多資產策略師盛楠表示，就算美國及歐元區息口分別高企5.5厘及4厘，持有現金絕非「無風險交易」，因為會錯過主流資產的投資機會，況且今年兩地勢將減息。

美工廠訂單月升1.4% 勝預期 儘管經濟擴張周期並非初期、股票盈利增長及估值抬升的勢頭會放緩，股市仍有不少機遇，尤其是現金增長強勁的公司，近日升市火車頭從巨型科技股改為更多板塊，也有利升勢維持更久。她仍對股市樂觀，予「增持」評級，地區偏好美國和日本。

數據方面，2月份美國JOLTs職位空缺稍為升至875.6萬個，略少過預期；同月工廠訂單按月回升1.4%，勝預期，不計交通設備則按月回升1.1%。

全球億萬富翁2781人新高 《福布斯》發布2024年全球億萬富翁排行榜，破紀錄有2,781人上榜，按年多141人，財富總規模達14.2萬億美元，比2023年多兩萬億美元，同創新高，增幅大部分來自首20人，他們身家去年以來總計暴漲7,000億美元。儘管有89人退出富豪行列，中國仍以473位富豪的1.7萬億美元財富位居第二。

另外，社交媒體公司特朗普媒體及科技集團（TMTG，股票編號︰DJT）公布，2023年收入增長1.8倍至413.11萬美元，但研發開支及一般與行政開支分別高達971.57萬美元及887.87萬美元，利息成本更爆升18.34倍至3,942.91萬美元，於是全年轉虧5,818.92萬美元（近4.54億港元）。

正爭取重奪白宮的前總統特朗普2021年成立該企及旗下Truth Social，源於他在同年初國會山莊騷亂後遭現稱X的Twitter封號，誓要對抗這些科技巨頭對言論自由的箝制。然而，Truth Social迄今只有900萬名用戶。

TMTG強調不會以任何營運指標數據作經營決策，又不諱言收入成本佔收入比重會上升（毛利率降），因為要投資基礎設施，並要投放大量資源支持增長。TMTG股價繼周一瀉逾21%後，周二早段續挫3.41%。