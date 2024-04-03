黃金望開啟10年牛市

獲唱好上試3千美元 金礦股揚紫金破頂 憧憬美國聯儲局減息在即，大宗商品市場踏入第二季表現繼續亢奮，黃金價格更是牛氣沖天，現貨金周二繼續在歷史高位徘徊，每安士曾見2,276.98美元；期貨金則曾見2,297.75美元。不過黃金升市背後，反映市場在金市預先布局避險，慎防市場隨時爆出「灰犀牛效應」，包括是美國地區性銀行危機重現觸發的股債雙殺，以及日圓匯價跌跌不休下金融風暴隨時突襲。多家大行近期亦接二連三上調金價目標，其中華泰證券及花旗不約而同看金價有望升抵3,000美元大關，後者更料黃金有望開啟10年「長牛」！

紐油升穿85關 半年首次 華泰證券分析指，看好金價主要在於美國流動性重回寬鬆，全球央行維持大量買金規模，黃金ETF增倉以及地緣事件風險等推動金價偏強。方正證券策略首席曹柳龍表示，去全球化加速「去美元化」，是近期金價「狂飆」的主因，亦正因黃金是稀缺資產，所以價格不斷上升。他又認為，「石油美元」一旦崩潰，再難以重建，未來可能會出現沒有單一儲備貨幣的「列國紛爭」時代，黃金有望開啟10年「長牛」。

內地11家金飾店黃金價格昨日繼續呈強，不少店舖每克均企在690元（人民幣‧下同）的歷史新高。深圳公安局羅湖分局下轄翠竹派出所則發出通知指，當日總額兩萬元以上的黃金等貴金屬交易人員應實名登記，並稱此舉是為防範電訊詐騙資金流入黃金市場。

國際油價同樣發威，紐約期油一度升穿每桶85美元，是去年10月來首次。事緣市場觀望以俄羅斯為首的石油輸出國組織及盟友（OPEC+）今日舉行的線上聯合部長監督委員會會議（JMMC）會否協議減產，加上中東衝突導致大量全球航運繞道非洲，增加原油需求，除了紐約期油，布蘭特期油價亦升逾1%，每桶見88.85美元。

美匯5個月高 比特幣挫7% 至於美國上月製造業活動意外擴張亦推高美匯指數，昨日曾見105.1，是去年11月來最高。反之，加密貨幣比特幣第4次「減半」行情在即，幣圈則出現波動。比特幣周二低見64,587美元，跌7.35%；以太幣亦跌逾7%，低見3,236美元。

花旗指出，比特幣ETF自3月20日以來持續出現淨流出，恰巧是比特幣價格回檔期，所以推算是ETF流量主導了比特幣走勢。Zaye Capital Markets警告，散戶對比特幣的熱情正在消退，如果市場情緒不穩定，比特幣恐會經歷嚴重的價格回調，不排除跌破5萬美元。

黃金相關股份及ETF昨日表現