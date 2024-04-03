中行憂息差受壓 減LPR影響浮現
中國銀行(03988)受惠其外幣業務優勢，去年淨息差1.59%，按年跌0.16個百分點，跌幅較其他大行溫和。該行副行長張毅坦言，今年息差仍面對很大壓力，若今年美國聯儲局加息周期接近尾聲及開始減息，去年中行的優勢業務會變成劣勢。
他預期，在資產端方面，人民幣資產收益率仍將不斷走低，多次貸款市場報價利率（LPR）下調影響會在今年反映出來，加上去年9月存量房貸利率的調整，亦對今年形成較大壓力。
該行去年不良貸款率1.27%，按年下跌0.05個百分點。中行指，去年已加大提前風險排查力度，特別加大房地產貸款不良暴露和清收化解力度，相關不良貸款率按年下降1.72個百分點至5.51%，認為屬可控範圍內，有信心今年保持整體資產質素穩定。
建行研派中期息
另一家內地銀行──建設銀行(00939)去年的不良貸款率為5.64%，按年升1.28個百分點。建行副行長李民表示，去年底房地產類貸款整體的貸款結構合理，不良的生成與2022年基本保持一致，整體的不良率符合管理預期。展望今年，能保持全年資產質量的穩定，建行新發放的貸款投向合理，推動整體的貸款結構優化。
建行首席財務官生柳榮指，30%的分紅比率應該不會改變，會研究結合股東意願等因素，研究中期派息。
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