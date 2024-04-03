A股全線軟 成交縮外資沽貨

滬綜指近月走勢

內地A股昨日表現反覆偏軟， 3大指數齊齊低開低收，終止連續3日的升勢。滬深兩市合計成交額縮至9,676億元（人民幣‧下同），資金透過滬深股通淨流出16.17億元。

滬綜指低開不足一點，報3,076點，最多升8點，高見3,085點後掉頭向下，一度挫13點，低見3,063點，全日跌兩點或0.08%，收報3,074點。

深成指全日走低，最高僅見9,633點，跌13點，最多挫100點，低見9,647點，全日收報9,586點，跌60點或0.62%。深圳創業板指數同樣跌足全日，收市報1,860點，挫11點或0.62%。

首季80企撤上市申請 股市走低，中國證監會早已落令要求新股上市「讓路」，首季有80間公司終止申請上市，按年大增33間或70.21%，而首發過會率只得88%，較去年全年90.58%少2.58個百分點，更較試點註冊制以來的92.78%過會率低4.78個百分點。有業界認為，新股申報撤回已經常態化。

內媒引述銀河證券首席策略分析師楊超分析，近期監管部門對於上市門檻提出更加嚴格的要求，擬上市企業要建立現代企業制度，完善公司治理，中證監將以提高上市公司質量為導向，研究提高上市財務指標，同時，未盈利企業上市將進一步從嚴審核。