小米飆9% 市值追近GM福特
小米集團(01810)加入車股之列！隨着其新車SU7今日開始交付，股價昨日表現興奮，最終收升8.96%，報16.28元，市值增至4,061億元，直逼美國通用汽車（GM）（市值約4,087億元）和福特汽車（Ford）（市值約4,119億元）。
據悉，SU7首日預訂接近9萬輛，部分交付期更延長至半年。大行則對「小米造車」看法兩極，高盛料SU7將為中國銷量首3大的高端轎車車款，月均銷售逾萬輛，可透過規模經濟改善獲利能力，將其目標價由18.9元上調至20元。
另一大行花旗維持謹慎觀點，推算小米今年造6萬輛SU7，將產生41億元（人民幣‧下同）的淨虧損，平均每輛車蝕6.8萬元，又料每間車企都可能成車價介乎20萬至30萬元的輸家，不過該行予小米的目標價仍較現水平高，有19.6港元，評級為「買入」。
華為小鵬減價 蔚來推補貼
至於多間車企昨則逆市走弱，蔚來更創上市新低，收市跌2.8%，報36.4港元；小鵬亦跌5.6%。
中國乘用車市場信息聯席會昨表示，3月全國新能源乘用車廠商批發銷量82萬輛，按年增長33%，按月增長84%。其中比亞迪股份(01211)汽車佔30.16萬輛，特斯拉（Tesla）中國有89,064輛。
Tesla首季交車量遠遜預期
Tesla首季全球交車量僅約38.68萬輛，遠遜市場預期的44.9萬輛，按年跌約8.5%，為2020年次季後首次倒退，即使多於比亞迪上季純電動車銷量，Tesla股價周二早段曾挫6.72%。
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