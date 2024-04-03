小米飆9% 市值追近GM福特

據悉，SU7首日預訂接近9萬輛，部分交付期更延長至半年。大行則對「小米造車」看法兩極，高盛料SU7將為中國銷量首3大的高端轎車車款，月均銷售逾萬輛，可透過規模經濟改善獲利能力，將其目標價由18.9元上調至20元。

另一大行花旗維持謹慎觀點，推算小米今年造6萬輛SU7，將產生41億元（人民幣‧下同）的淨虧損，平均每輛車蝕6.8萬元，又料每間車企都可能成車價介乎20萬至30萬元的輸家，不過該行予小米的目標價仍較現水平高，有19.6港元，評級為「買入」。