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港股4月開局佳 曾突破萬七

港股昨日復市，成交較假期前大增29%。（中新社圖片） 港股昨日復市，成交較假期前大增29%。（中新社圖片）
港股昨日復市，成交較假期前大增29%。（中新社圖片）
即使港股有至少58間上市公司昨日起停牌，但仍無阻4月首個交易日迎來開門紅！恒生指數一度升穿17,000點關口，收市仍飆390點或2.35%，全日成交較上個交易日大增29.02%，至1,442.17億元，為逾兩周以來最多。「北水」繼續掃貨，全日淨流入36.95億元，連續4個交易日累計淨買入185.87億元。
恒指昨高開270點，報16,811點，已屬全日低位，其後升幅擴大至最多465點，高見17,007點，創超過半個月新高，收報16,931點。國企指數升149點或2.58%，報5,960點；科技指數揚65點或1.88%，報3,543點。
網易逆市插6%差絕藍籌
科網股普遍做好，美團(03690)重返「紅底股」，收報101.4元，為3個月高位，全日升4.75%；騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)升逾1%，網易(09999)限制清明假期未成年人遊戲時間，逆市大插6.88%，為表現最差藍籌。
金融股合力撐市，中銀香港(02388)急升9.54%，是表現最好藍籌，香港交易所(00388)及友邦保險(01299)齊揚超過2%。
油股受追捧，中國石油(00857)抽高6.72%，中國海洋石油(00883)及中國石油化工(00386)分別升5.74%及4.95%。
華晨中國(01114)考慮派特別息，股價爆升25.92%。另外，內地自動駕駛技術公司縱目科技上周四遞交在港上市申請，市傳其集資規模介乎一億至1.5億美元（約7.8億至11.7億港元）。
約70間上市公司停牌
昨日起停牌的公司主要是未能按時公布全年業績，當中包括碧桂園(02007)、當代置業(01107)等內房企業，計及早前未能公布去年業績已經停牌的上市公司，共計約70間。按規定，上市公司以12月底作年結，須於3月底前刊發全年業績。港交所表示，致力維持公平和有序的市場，將繼續監察市況及與發行人保持溝通。
展望後市，資深股評人陳炳強預料，內地第二季將有進一步刺激經濟措施出台，利好港股，相信恒指升穿17,000點關口後，第二季底可上望17,300點，甚至18,300點。
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