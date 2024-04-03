港股4月開局佳 曾突破萬七

即使港股有至少58間上市公司昨日起停牌，但仍無阻4月首個交易日迎來開門紅！恒生指數一度升穿17,000點關口，收市仍飆390點或2.35%，全日成交較上個交易日大增29.02%，至1,442.17億元，為逾兩周以來最多。「北水」繼續掃貨，全日淨流入36.95億元，連續4個交易日累計淨買入185.87億元。