港股4月開局佳 曾突破萬七
即使港股有至少58間上市公司昨日起停牌，但仍無阻4月首個交易日迎來開門紅！恒生指數一度升穿17,000點關口，收市仍飆390點或2.35%，全日成交較上個交易日大增29.02%，至1,442.17億元，為逾兩周以來最多。「北水」繼續掃貨，全日淨流入36.95億元，連續4個交易日累計淨買入185.87億元。
恒指昨高開270點，報16,811點，已屬全日低位，其後升幅擴大至最多465點，高見17,007點，創超過半個月新高，收報16,931點。國企指數升149點或2.58%，報5,960點；科技指數揚65點或1.88%，報3,543點。
網易逆市插6%差絕藍籌
華晨中國(01114)考慮派特別息，股價爆升25.92%。另外，內地自動駕駛技術公司縱目科技上周四遞交在港上市申請，市傳其集資規模介乎一億至1.5億美元（約7.8億至11.7億港元）。
約70間上市公司停牌
展望後市，資深股評人陳炳強預料，內地第二季將有進一步刺激經濟措施出台，利好港股，相信恒指升穿17,000點關口後，第二季底可上望17,300點，甚至18,300點。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：