離岸人民幣兌每美元見7.25 管濤：穩匯率關鍵在內不在外
對於上月人民幣在岸價兌每美元一度失守7.2算關口，外匯管理局國際收支司前司長、中銀證券全球首席經濟學家管濤撰文指出，有關異動為一次嘗試尋找突破方向的「試盤」，匯價跌穿7.2算後，前期低波動下被壓抑的市場沽空情緒及力量集中釋放，惟市場看淡情緒及沽空壓力總體趨於加強。
他又稱，穩匯率的關鍵在內而不在外；今年人民幣匯價能否回升，取決於內地經濟持續修復的利好能否充分對沖海外貨幣緊縮、美匯指數高企的利淡環境，若全年內地經濟能鞏固及增加這種回升向好態勢，人民幣匯率有望獲得有力支撐。他又強調，人民幣匯率走勢不能只看美國聯儲局及美匯指數「臉色」，並要看內地經濟向潛在增速收斂的速度及成色。
人行淨回籠1480億
管濤補充，將人民幣升跌等同貶值壓力及預期的做法，是對匯率市場變化的嚴重誤解；相反保持匯率靈活性才有助及時釋放市場壓力、避免預期積累，促各方應該理性看待人民幣匯率波動，避免過度解讀甚至誤判。
據中國外匯交易中心公布，人民幣中間價報7.0957，較對上一日上調19點子。離岸人民幣（CNH）報7.2587，每百港元兌92.7元人民幣。
中國人民銀行公開市場昨日逆回購規模維持20億元人民幣，全屬7天期，中標利率維持1.8厘。對沖到期量後，公開市場淨回籠增至多達1,480億元人民幣，連續第二日淨回籠。
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