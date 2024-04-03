離岸人民幣兌每美元見7.25 管濤：穩匯率關鍵在內不在外

對於上月人民幣在岸價兌每美元一度失守7.2算關口，外匯管理局國際收支司前司長、中銀證券全球首席經濟學家管濤撰文指出，有關異動為一次嘗試尋找突破方向的「試盤」，匯價跌穿7.2算後，前期低波動下被壓抑的市場沽空情緒及力量集中釋放，惟市場看淡情緒及沽空壓力總體趨於加強。

他又稱，穩匯率的關鍵在內而不在外；今年人民幣匯價能否回升，取決於內地經濟持續修復的利好能否充分對沖海外貨幣緊縮、美匯指數高企的利淡環境，若全年內地經濟能鞏固及增加這種回升向好態勢，人民幣匯率有望獲得有力支撐。他又強調，人民幣匯率走勢不能只看美國聯儲局及美匯指數「臉色」，並要看內地經濟向潛在增速收斂的速度及成色。