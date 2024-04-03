日圓瀕跌穿152 年內累貶7% 前央行行長：政府可能干預

日本央行3月中宣布結束執行8年的負利率政策後，日圓匯價不升反跌，見逾33年低位。日圓兌每美元昨日繼續逼近152關口，曾見151.8；每百日圓兌港元曾見5.164。

日本傳媒引述日本央行前行長黑田東彥在美國哥倫比亞大學發表演講時指出，近期日圓過度弱勢，日本政府有可能作出干預；而隨着日美的息差收窄，日圓匯價中長期的潛在趨勢應該是偏強，他對日央行上月結束負利率政策的決定表示歡迎，認為這是朝向政策正常化邁出的一步。

日圓匯價今年以來累計下跌約7%，是過去一年表現最差的十國集團（G10）貨幣。日本財務大臣鈴木俊一表示，貨幣市場出現一些不反映經濟基本因素的投機行動，重申不排除對過度波動的日圓作出適當的反應。

不過，新興市場之父麥樸思（Mark Mobius）則認為，日本官方捍衞日圓是「在打一場贏不了的仗」。他接受外媒訪問時指，預料日圓還會走貶，那些沽空日圓的人可能會賺到錢，又說：「日本央行現在考慮採取不同的做法，但他們是否有信心真正對政策做出驚人調整，尚有待觀察。」野村證券日本外匯策略主管後藤祐二郎亦稱，若日本當局像2022年那樣動用數萬億日圓來干預，可能會使日圓兌每美元升值4至5日圓。

估入市彈藥1750億美元 截至今年2月底，日本外匯儲備為1.15萬億美元。高盛估計，在不出售長期證券的情況下可動用來干預的金額約為1,750億美元。回顧2022年9月和2022年10月日本財務省3次操作共動用9萬億日圓（約590億美元），首次干預時日圓匯價較盤中低位回升逾5日圓，曾升見140.36。