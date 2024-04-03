世銀估今年東亞經濟增4.5%

世界銀行發表的東亞與太平洋經濟展望半年度報告預計，該地區發展中經濟體今、明兩年國內生產總值（GDP）增長率分別為4.5%和4.3%，低於2023年估計的5%和4.5%；不包括中國在內的東亞和太平洋地區發展中經濟體今、明年增長將穩定於4.6%和4.8%。儘管這些區域的大多數經濟體的增長速度將快於全球其他地區，但仍慢於疫情之前，而高利率和地緣政治緊張局勢升溫亦為前景蒙上陰霾。

中國難「保五」 轉型路長 報告顯示，由於中國債務高企、房地產疲軟、人口老化以及貿易摩擦對經濟造成壓力，中國的經濟增長預計從2023年的5.2%，放緩至今、明年兩年分別增長4.5%及4.3%。

世銀東亞和太平區首席經濟學家Aaditya Mattoo指出，中國的目標是要轉向更加平衡的增長道路，但事實證明，全球激發替代需求的動力是很困難；又認為中國當局想讓經濟擺脫對房地產建設的依賴、推動商業活動，但還有很長的路要走，光是投入更多的資金並無法解決問題。

他呼籲中國建立更強的社會保障、累進稅制，並將公共支出從基礎設施重新分配到人力資本，推動家庭增加支出、提振需求，進而吸引企業投資。同時，透明、可預測的政策環境以及對所有企業一視同仁的待遇，也將增強投資者信心並鼓勵民間投資。