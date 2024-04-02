股市估市：恒指恐遇阻 入市首選中型股

港股在今年首季表現反覆，但埋單計數變動不大。恒生指數於2023年收於17,000點水平，首季曾低見14,700點水平，亦曾升至17,200點位置，結果以16,541點季結。

短線而言，恒指在100天線已基本確立阻力，展望4月份，或須考驗16,500點支持位，一旦跌穿，難免進一步下試15,500點位置。部署上，重磅指數成分股風險仍然相對較大，寧取基本因素較佳的中型股份。

集團的旗艦品牌為珍酒，屬醬香型白酒，亦為集團的主要增長引擎，以2023年度收入計，貢獻了65.2%的收入，珍酒亦為內地第4大醬香型白酒品牌。此外，集團擁有李渡、湘窖及開口笑等品牌，透過不同的品牌定位，產品組合涵蓋不同價格範圍內的3種香型。目前集團在內地營運7個生產基地，並透過經銷商、門店合作夥伴，以及零售店等進行銷售。

集團在截至2023年底的年度收入為70.3億元人民幣，按年增長20.1%，純利更增長1.26倍至16.2億元人民幣，毛利率亦由2022年的55.3%升至58%，整體盈利能力增強，主要由於高端白酒產品收入的貢獻增加，以及受惠於產能擴大，利用自釀基酒取代第三方基酒。

走勢上，珍酒李渡自2月中的7.5元水平啟動升勢，並重返去年第4季的平台區，技術形態上已造出兩個旗型，整固後短線可進一步上望12.5元。以股份目前12倍左右的市盈率計，中線亦有不俗收集價值。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）