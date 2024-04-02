東方海外去年純利跌 望首季改善
航運股去年因疫情復常而表現一般，其中，藍籌股東方海外(00316)去年純利13.67億美元，按年跌86.27%，但相信其首季業績仍可看高一線。
馬士基業績或有驚喜
至於去年底至今紅海危機影響持續，是航運股看高一線的原因。其中，台灣的長榮早前發放第二季數據，指2月雖然是春節假期，但受到地緣政治的持續性影響，平均運價靠穩，帶動2月營收至301.69億元新台幣，按月增加6.41%，按年上升61.51%；累計首兩月合併營收585.21億元，按年增30.27%。
航運公司龍頭馬士基亦預期，紅海危機可能持續至今年下半年，因運船要繼續繞道而行，他們亦加價一倍應對情況，所以且看馬士基今年首季業績會否有驚喜，因「買股票就是買預期」。
另據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需增長預測，估計今年供給增長為9.7%，需求增長為3%；至2025年兩者的預估表現為5.2%及2.5%，可見航運股今年或有否極泰來、東山再起之勢。
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