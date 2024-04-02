安踏成服裝供應商 伺機布局轉身要快

巴黎奧運將會於今年7月底舉行，事實上，法國CAC指數在3月初創了歷史新高，反映資金有所追捧。傳統而言，歷屆奧運都有資金在體育用品以至某些板塊上尋寶，相信今年亦不例外，投資者宜在第二季初率先布局，待股價累積一定升幅後再沽貨獲利離場。

法奢侈品股留意開雲 其中，港人熟悉牌子PUMA、YSL、Gucci母企、法國奢侈品牌開雲集團（Kering）料可看高一線，雖然集團在巴黎上市，港人未必能夠涉足，但大家仍可買入其美國存託憑證（普通股），觀乎市盈率為17倍，不算昂貴，若然奧運熱潮帶動世界各國旅客前來法國觀賞賽事，奢侈品股理應受惠。

此外，日本健康飲品寶礦力母公司大塚控股（Otsuka）股價在2021年東京奧運期間掀起炒風，及至現時股價更創歷史新高，若然複製相關概念至在法國上市的股份，估計持有Evian礦泉水、脈動（Mizone）維他命水的達能集團（Groupe Danone）亦獲資金追捧。

同樣地，達能集團早年亦透過美國預託證券（ADR）在美國場外交易集團（OTCQX）上市，該企早前亦表示對今年業績有信心，估計銷售額按年升幅為3至5%，原因是價格上漲抵銷了銷量下跌問題，且提高利潤率。翻查業績，該企去年全年經營利潤率為12.6%，較2022年上升0.4個百分點。

Hoka母企可長線持有 至於近年人氣跑鞋Hoka，以及UGG母企Deckers Outdoor在3月成為標普500指數成分股，雖然其股價自2021年起已錄得約10倍升幅，市盈率亦達46倍，但Hoka在2012年獲Deckers Outdoor收購後，其收入由300萬美元飆升至逾14億美元，受惠在家工作（WFH）的新風潮成為新興品牌，且不似Nike、Adidas等受高庫存問題困擾，所以建議趁低吸納作長線持有。

回顧安踏在歷屆奧運年，包括2012年倫敦奧運、2016年巴西奧運以及近年的東京奧運，假設散戶在4月1日買入至8月1日賣出，回報表現分別為負48.7%、負4.17%以及29.63%，當然中間股價亦有升跌，所以散戶要轉身夠快捕捉安踏走勢，不然就會「偷雞不成蝕把米」。