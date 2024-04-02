國壽估值低 內需家電股受惠舊換新

中央連番出招救市令A股在龍年開局表現報捷，的確，本港散戶除了可以買賣港股及美股獲利，留意A股亦是選擇，就以回顧近10年前滬港通開通為例，倘若當時在股價100至200元人民幣買入100股貴州茅台，長揸至今，未計利息帳面已賺逾10倍，亦進帳逾10多萬元人民幣。因此，投資者不妨透過滬深港通買入A股，尋找一些低估值、高回報的股份，他日股價兼人民幣匯價一同節節上升，便成為升市贏家。

另邊廂，隨着中央早前力谷內需研推動消費品「舊換新」，冀大規模更新設備，內需家電股美的、格力等亦可看高一線。港人對美的電器應有一定認識，其實不僅家電，美的還提供工業機器人、電梯與扶梯、新能源及工業技術等產品。

美的電器在深交所上市之餘，之前亦已經遞表申請在港上市。其上市文件顯示，美的在1968年成立，前身從事生產塑料及金屬製品。2020至2022年及截至2023年6月30日止6個月，淨利潤率分別為9.6%、8.5%、8.6%及9.4%。

現時美的A股股價在66.22元人民幣，市盈率在12至14倍，所以一旦美的在港啟動公開招股，料AH股會有炒作空間。

中國人壽股價走勢