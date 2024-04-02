信義光能績優國策扶持 大行唱好

至於第二季可吼的板塊，新能源股同樣有得諗，事關相關板塊既有國策支持，早前不少公司交出亮麗業績亦撐起股價。另要留意，早前「新質生產力」成為熱搜詞語，外界猜測是指要以創新科技引領產業升級，包括新能源汽車及中國製造等，而新能源股就「食正」相關概念，故可看高一線。

花旗指，信義光能去年淨利潤較市場預期為高，預計今年公司有效玻璃產能將按年增長35.2%。雖然存貨壓力導致平均售價下降，但管理層預計第一季太陽能玻璃毛利率將按年上升，故將其2024至2025財年淨利潤預測上調4至7%，目標價相應由5.6元上調4%至5.8元，維持「買入」評級，又指7.3厘的預測股息率頗有吸引力。

美銀則認為，該公司指引今年產能按年升35%，跑贏市場，並指管理層預期太陽能玻璃需求增長兩至三成，受益於中國太陽能光電安裝去年12月急升，料信義光能於2024至2025年盈利增長透明度高，每股盈利預測各增長18%及10.5%，予信義光能「買入」評級及5.2元目標價。

信義光能股價走勢