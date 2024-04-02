次季環球尋寶 吼5大潛力板塊

美團股價築底回穩 京東宜趁低撈貨 環球股市今年首季表現不俗，美股道指曾升穿39,000點，日股則曾衝破4萬點關口。踏入第二季，港股會否追落後？散戶在不同板塊上有甚麼追、揸、沽策略？不妨留意這5大潛力板塊！

中美兩國關係雖然陰晴不定，惟近年兩國的零售商卻互相「出海」對方市場，例如美國兩大超市巨頭沃爾瑪（Walmart）旗下的山姆會員商店，以及好市多（Costco）則先後進駐深圳，賣點不約而同是「大件夾抵」；而內地電商平台拚多多則推出美版Temu，連同快速時尚網購平台SHEIN同樣搶佔美國網購市場，更有指兩大平台曾超越亞馬遜（Amazon）成為美國人最愛購物平台。

Costco疫情以來累升兩倍 因此踏入第二季，散戶不妨留意上述股票，逢低吸納、作長線持有，達至財息兼收。其中，以傳統道指成分股沃爾瑪為例，集團預估今年銷售額增幅會升3至4%，而截至去年12月底止的第四季各大部門營業收入亦全線上升。當中，美國同店銷售增長3.4%，沃爾瑪國際升17.6%，山姆會員店銷售增長2%，而會員費與其他收入更升13%。此外，其全球電子商務銷售額去年更上升23%，反映超市業無論身處通脹抑或通縮的大環境，都可以成為大贏家。

至於「行會員制」的好市多，股價近年走勢更強勁，自2020年疫情以來累升逾兩倍。好市多行較高檔的路線，金條、有機食品等統統有得買之餘，亦「一卡通行全球」，即假設你在深圳、台灣申請了其會員卡，該卡在北美等地同樣適用。Costco上季收入為584.42億美元，按年增長5.74%；其中淨銷售額573.3億美元，按年升5.7%，會員費收入增8.17%至11.11億美元；純利為17.43億美元，按年增18.89%。其中美國季內同店銷售增長4.8%，加拿大同店銷售增長9%，另深圳Costco的國際商店增長8.2%，三者均勝預期。

亞馬遜國際電商銷售增 此外，屬新晉道指成分股的亞馬遜，其權重現時在道指30隻成分股中排名第17。集團截至去年底止的第四季業績顯示，佔總銷售額24%的國際電商業務，第四季按年增長17%至402億美元，相關經營虧損由2022年的22億美元收窄至4.19億美元。至於在一眾美股上市的電商股中，亞馬遜亦是市值最大的股份，截至3月27日止，其市值為1.87萬億美元（14.62萬億港元）。