美製造業PMI年半最強 道指低開

美國3月ISM製造業採購經理指數（PMI）報50.3，高過市場預期的48.3，創下2022年9月以來新高。美股3大指數周一早段個別發展，道指曾跌265點，報39,541點；標指升5點，報5,260點；以

對沖基金重注歐洲市場 由人工智能（AI）熱潮引發的美股牛市持續，大型科技企業依然是市場的寵兒。不過，有2000年科網股泡沫爆破的先例在前，基金似乎對於高追美股存有戒心，轉為到歐洲市場追落後。投資銀行高盛數據顯示，相對於MSCI全球指數在歐洲市場的配置權重，對沖基金在歐洲的配置高出5.8個百分點，為有紀錄以來最高水平。

高盛策略師Peter Oppenheimer表示︰「美國以外股市的相對估值機會比較好。」標普的研究亦指出，歐洲市場的沽空倉位大幅減少，顯示市場對當地股市表現愈來愈有信心。

另外，歐洲相對寬鬆的貨幣政策，似乎是利好當地股市的另一大主要因素。歐洲銀行管理委員會成員Yannis Stournaras表示，若通脹回落趨勢符合預期，歐元區今年內可能會減息4次（整體減息幅度一厘），減幅多於美國聯儲局的貨幣政策估算。

企業估日通脹長期超標 亞洲方面，日本則依然是受到國際投資者追捧的市場，惟日經平均指數周一再次失守40,000點大關，全日跌566點，收報39,803點。考慮到日股是今年全球表現最佳市場，投資者高位獲利離場可能是觸發回調的主因。

值得留意的是，日本央行的貨幣政策趨勢，繼早前上調政策利率並結束長期負利率政策後，該行最新一項調查顯示，商界普遍預期通脹會持續高於政策目標。

調查指，日本企業平均預期未來一年的消費物價指數（CPI）通脹率為2.4%；未來5年的平均CPI通脹率則預計為2.1%，長期高於政策目標水平。換言之，日本央行似乎有足夠條件繼續推動政策正常化。

美國ISM製造業PMI走勢