華經濟登世一或待2042年

內房危機通縮企債飆 拖累GDP增長續減速 中國從經濟改革開放至今不過數十年，便已成為全球第二大經濟體，創造了「中國經濟奇迹」的神話，甚至幾乎所有預測都認定終有一日中國會取代美國，成為第一大經濟體。不過，隨着近年經濟增長顯著減速，加上受累於各種結構式挑戰以及地緣政治緊張關係，有專家估計，經濟增長未來將持續減速，要成為第一大經濟強國的時間點將會推遲10年，可能要到2042年時，中國的名義國內生產總值（GDP）才能夠達到296萬億元人民幣，從而超越未來的美國。

富國銀行國際經濟學家Brendan McKenna在一份報告指出，中國所面臨的挑戰「對經濟的影響先前預期的更大」。雖然他仍然堅持中國崛起並成為世界最大經濟體是大勢所趨、不可避免，但登頂所需要花費的時間，可能比想像中更長。

他指出，持續的房地產危機、通貨緊縮、企業債務增加和消費者需求疲軟，可能導致經濟增長前景急劇放緩；加上經濟政策總體方向不明朗；地緣政治緊張局勢導致中國被移出全球供應鏈、作為投資對象的地位受到質疑，經濟前景「並不是特別強勁」。他甚至認為，中國能夠實現6%以上GDP增長的日子很可能已成為歷史。

話雖如此，中國要成為世界經濟第一，並不需要維持強勁的增長，只需要增幅在人均GDP低基數的情況下實現高於美國，遲早有一日能夠在GDP總量方面超越美國。

疫後復甦慢 人幣疲弱 McKenna指出，過去幾年，中國受到一系列事態發展的困擾，這些事態發展推遲了在經濟規模上挑戰美國的時間表，包括新冠疫情「清零」政策結束後經濟活動太過短暫反彈、人民幣比先前預測的疲軟、歐洲和中東外在軍事衝突導致地緣政治關係惡化，以及結構性失衡加劇程度超出預期。富國銀行在2022年初時，曾估計中國能夠在2032年成為全球最大經濟體（名義GDP全球第一），但如今把預測的時間點推遲了10年。

此外，由於上述事態的發展，中國的物價已迅速下降至通縮的程度。他表示︰「除了最近表現出色的美國經濟之外，通貨緊縮可以說是中國現在還需要更久才能成為世界最大經濟體的主因之一。」通縮不僅會對本身已低迷的消費者支出帶來額外壓力，還會導致名義GDP增長率受壓。

展望未來，富國銀行認為中國經濟將持續減速，通脹亦將維持在較低水平，預期中國的許多結構問題和尾部風險仍將存在（即房地產引發的金融危機、兩岸戰爭等）。然而，該行對於中國的基本情景預測並不包括正在發生的大規模危機。按照其估算，當局可能會在未來幾年奉行與支持經濟一致寬鬆的財政及貨幣政策，有機會進一步暫停去槓桿行動。

話雖如此，人口老化和勞動力減少的問題將繼續影響增長前景，而中國慢慢退出全球市場將擾亂當前靠出口驅動的經濟模式。通縮和通脹低迷時期以及家庭儲蓄率高，也可能導致消費者支出低迷，最終使經濟增長放緩。

料內地今年GDP升4.5% 在上述假設下，McKenna預期中國經濟今年將增長4.5%，明年進一步降至4.3%。通脹方面，2024年居民消費價格指數（CPI）將上漲1.5%，明年再漲1.8%。結合GDP和CPI預測，預計到2025年底，中國經濟的名義GDP增長率將在5.5至6%左右。

長期來看，假如中國的經濟結構問題維持不變，名義GDP增長將進一步放緩。從2026到2030年，名義GDP平均增長率為5.8%（實際GDP年增長4%，CPI年增長1.8%）。2030年代平均名義GDP增長率為5.3%（實際GDP年增長3.5%，CPI年增長1.8%）；2050年代名義平均增長率為4.8%（實質GDP增長率為3%，CPI年增長1.8%）。

另邊廂，美國經濟的彈性也有助於讓其較晚被中國超越。根據富國銀行的經濟學家預測，美國2024年名義GDP增長為3.1%；2025年為3.6%。美國經濟的長期平均名義GDP增長率可能會落在4%左右。根據這些預測，到2042年，中國的名義GDP可能會升至略高於296萬億元人民幣，按推測的匯率計折算相當於57.5萬億美元；同年美國名義GDP可能會升至56.5萬億美元。

內房危機及消費者需求疲軟等或導致內地經濟增長前景急劇放緩。 據經濟學家預測，美國2024年名義GDP增長為3.1%。 中美GDP預測