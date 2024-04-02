多個業務女主管「用能力說話」

年度女性領袖名單得20個人，港交所就佔兩席，雖然比去年少一席，但仍然跑贏其他市場。

伍潔鏇去年升任上市主管 伍潔鏇雖然去年才升任上市主管，但其實於港交所已任職10年，屬資深員工。不過，環球新股活動受高息影響而放緩，港交所亦不能幸免，做高層的就形容去年為「忙碌且充滿活力的一年」，事關除了專注新股，還要顧及上市機制、董事會多元化等，工作量確實不輕。

港交所去年開始允許特專科技公司（俗稱18C）在港上市，至今有兩間公司循新規遞交申請，但暫未有成功上市案例。她就大派「定心丸」，目前而言，已收到大量公司對新機制查詢，表明準備遞交申請。另外2018年上市改革後，香港已成為全球第二大生物科技融資中心，相信隨着一系列上市機制改革措施，可以進一步提升香港作為新經濟公司首選上市地。

不說不知，至今港交所有6位女高層上過榜，包括史美倫、聯席營運總監及集團財務總監劉碧茵、市場聯席主管蘇盈盈，以及新官上任的港交所首位女行政總裁陳翊庭（Bonnie），而Bonnie曾連續3年上榜，所以不要看輕女性力量。