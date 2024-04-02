港交所主席交棒惹憧憬

史美倫任內擔子不輕 有「鐵娘子」之稱的史美倫，在任6年期間，當中3年在新冠疫情中度過，加上面對着中美關係角力、地緣政治局勢不穩，近年還有高息環境，令資金離開股市，可謂「擔子不輕」。

不過，她任內帶領港交所積極將互聯互通機制擴容，包括推出交易所買賣基金「ETF通」、香港與內地利率互換市場「互換通」等，同時提出多項市場改革措施，例如推出港幣人民幣雙櫃台及莊家機制，為內地投資者日後透過港股通買賣人民幣計價證券打下基礎。

另多次改革上市制度，允許特殊目的收購公司（SPAC）、特專科技公司等在港上市，增加本港市場的深度及闊度，令香港新股集資地位更鞏固，而新股集資額更在2020年創下歷史紀錄，達4,002億元。

業界冀削股票印花稅 然而，近年港股表現低迷，更屢被笑指「金融遺址」，新一任主席面對多重挑戰。本港證券界資深行家、恒豐證券集團創始人張華峰期望，新一任港交所主席上任後，提議推出一系列政策，以吸引外資來港，同時提高本地中小企業的成交，坦言現時流動性是港股一大問題，最迫切是調低股票印花稅，特別是面對各地股票市場趨勢激烈的競爭，當其他地方都無或只收單邊（即整體稅率更低）時，香港維持較高稅率會輸蝕。

他認為，接班人最重要「有心發展香港金融市場」，而且具備願意聆聽業界聲音的心，坦言本港中小券商過去幾年不被重視，惟本地經紀是最熟悉香港市場的人，有能力並願意協助「搞活香港市場」，期望能有便利、支持業界發展的措施出台，讓業界有更多機會作貢獻。

唐家成傳接任獲好評 另有財金界人士指，希望新主席上台後，要在「激活港股上加把勁」，例如重新思考「投機行為」是否必須趕盡殺絕，又以「大魚缸」形容股票市場，「若水太清則無魚」。理解局方作為監管機構的一員，有必要維持市場有秩序運作，但投機不一定是造市，而且適度的投機活動有助帶動成交、刺激整個股市，要好好釐定兩者分別。

市場盛傳香港證監會前主席唐家成將「接棒」，成為新一任的港交所主席。張華峰過去在任立法會金融服務界議員時，亦曾多次與唐家成交手。他指，唐氏為人誠懇、友善，時任證監會主席時，經常與業界溝通，而且對於業界的意見「好上心」，亦樂於回應，加上他對本港市場條例熟悉，相信其能勝任，並可以與業界保持良好溝通。

唐家成小檔案