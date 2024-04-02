美元匯價或先升後跌 英鎊可關注

展望次季匯市表現，獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，4月份投資者會繼續炒作美國聯儲局是6月抑或7月開始減息，如果預期6月減息，美元會較快轉弱；但觀乎近日經濟數據以及國際油價累積一定升幅，相信較多投資者會傾向預期聯儲局7月才開始減息，令美元於4月有機會先升後跌，預計美匯指數升上105營造雙頂後再回落至102.5水平。

他又指，經過3月份美國聯儲局、日本央行、英倫銀行等主要央行公布議息結果，預計市場於4月會轉趨觀望最新的經濟數據，以判斷息率後向。當中，聯儲局仍有機會在今年內減3次息，是主要央行中減息次數最多，而這將會抑制美元走勢，並且會在真正落實減息時，美元弱勢將更趨明顯。

盧楚仁表示，有別於上月意外減息0.25厘的瑞士央行，其他主要央行普遍會給予市場充分預期才會變更利率決策。

非美貨幣方面，他認為英鎊可繼續留意，料其走勢相對硬淨，原因是英倫銀行今年減息次數較少，可能僅減息一次，有助鎊匯先跌後回升，英鎊兌美元4月波動範圍料介乎1.25至1.28。至於日圓兌每美元4月份有機會升上147水平，而人民幣在減息壓力下走勢或會較弱，離岸人民幣兌每美元4月匯價料介乎7.18至7.3。

現貨金破頂 吼機獲利 上古國際集團董事梁彥穎建議，匯市投資可以繼續吼美元處高位時買外幣，例如可在0.6475至0.6525範圍買澳元，在1.245以下買英鎊；另料4月紐約期油會在每桶74至90美元區間內上落。

黃金方面，昨日現貨金價曾見每安士2,265.73美元，再創新高。梁氏指由於很多國家持續買入黃金作儲備，若能在強美元時買入黃金，可留在組合中作中、長期投資，回報應不俗；短期而言，金價升至2,300美元或以上可考慮先行獲利。