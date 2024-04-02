港股今月難突破 憂外圍拖累
今天是港股4月開局首日，iFAST Global Markets投資總監溫鋼城表示，港股有條件於4月更上一層樓，突破早前的17,214點高位，但大幅上升的機會卻偏向保守，預期全月高低波幅介乎於16,300至17,500點之間，而本周只得3個交易日，所以相信波幅不大，約有600點「已算有所交代」，預期介乎16,400至17,000點。
亞太區首季IPO規模跌46%
他解釋，內地官方採購經理指數（PMI）好轉，意味內地經濟有機會真正復甦，而上周五公布的美國核心通脹數據（PCE）放緩，有利於聯儲局貨幣政策彈性，加上A股上周五正當全球休市之際，滬綜指依然能錄得以升市報收，反映市場資金傾向做好後市，利好港股4月走勢。
不過，他提醒，美股已連升5個月，周線圖上的相對強弱指標（RSI）已達79點，目前美股如斯超買，隨時引發整固拖累港股表現。回看近10年4月數據，只得2023年、2022年、2014年錄跌，跌幅分別為2.47%、4.12%及0.07%，其餘均錄升。
至於今年首季全球新股市場，有統計指亞太地區新股集資額僅得110億美元（約858億港元），按年跌46%，為2019年初以來的單季最低，惟海事服務公司HD Hyundai Marine Solution Co.傳正計劃到南韓上市，集資最多7,420億韓圜（約5.51億美元），有望成為2022年初以來當地最大宗新股，市場預期南韓、印度和日本的新股活動將回暖，中國市場仍「斯人獨憔悴」。
值得留意的是，國企中化控股旗下的農業巨頭先正達集團日前宣布撤銷上海主板上市申請，而阿里巴巴(09988)亦取消分拆物流業務菜鳥在港上市。兩者集資額分別達90億美元及10億美元。
另有外媒指，內地服飾電商平台SHEIN去年淨利潤料將逾20億美元，較2022年賺7億美元顯著增加。該企現正等待相關監管部門批准其赴海外上市計劃，或成為今年以來最大型的首次新股發行（IPO）。
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