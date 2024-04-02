港股今月難突破 憂外圍拖累

今天是港股4月開局首日，iFAST Global Markets投資總監溫鋼城表示，港股有條件於4月更上一層樓，突破早前的17,214點高位，但大幅上升的機會卻偏向保守，預期全月高低波幅介乎於16,300至17,500點之間，而本周只得3個交易日，所以相信波幅不大，約有600點「已算有所交代」，預期介乎16,400至17,000點。

亞太區首季IPO規模跌46% 他解釋，內地官方採購經理指數（PMI）好轉，意味內地經濟有機會真正復甦，而上周五公布的美國核心通脹數據（PCE）放緩，有利於聯儲局貨幣政策彈性，加上A股上周五正當全球休市之際，滬綜指依然能錄得以升市報收，反映市場資金傾向做好後市，利好港股4月走勢。

不過，他提醒，美股已連升5個月，周線圖上的相對強弱指標（RSI）已達79點，目前美股如斯超買，隨時引發整固拖累港股表現。回看近10年4月數據，只得2023年、2022年、2014年錄跌，跌幅分別為2.47%、4.12%及0.07%，其餘均錄升。

至於今年首季全球新股市場，有統計指亞太地區新股集資額僅得110億美元（約858億港元），按年跌46%，為2019年初以來的單季最低，惟海事服務公司HD Hyundai Marine Solution Co.傳正計劃到南韓上市，集資最多7,420億韓圜（約5.51億美元），有望成為2022年初以來當地最大宗新股，市場預期南韓、印度和日本的新股活動將回暖，中國市場仍「斯人獨憔悴」。

另有外媒指，內地服飾電商平台SHEIN去年淨利潤料將逾20億美元，較2022年賺7億美元顯著增加。該企現正等待相關監管部門批准其赴海外上市計劃，或成為今年以來最大型的首次新股發行（IPO）。