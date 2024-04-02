內地製造業復甦 A股做好

上月中小企PMI創一年高 連續5個月擴張 繼國家統計局發布的3月官方製造業採購經理指數（PMI）勝預期兼創一年新高後，昨日公布的財新中國3月製造業PMI升至51.1，同創一年高位並勝預期，反映無論是國營、民營抑或大中小企業，景氣都有好轉。內地經濟數據回升，有利資本市場表現。內地A股昨日做好，滬綜指及深成指分別升1.19%及2.62%，兩市總成交額9,993億元人民幣。

反映中小型民企為主的財新製造業PMI按月升0.2個百分點，乃連續5個月處於擴張區間。PMI分項數據大多數錄得上升。3月製造業生產指數、新訂單指數延續2月的升勢，前者為最近10個月來最高，新出口訂單指數則受惠外需持續改善，連續3個月在擴張區間上行，創一年新高。此前受春節和惡劣天氣干擾的供應商配送時間指數亦重回擴張區間。

人手續縮 出廠價格降 然而，製造業仍面對着就業壓力，儘管新訂單增加，但員工卻有所減少，令積壓業務量上升。3月從業人員指數仍低於50水平，雖然已是7個月來最高，但仍繼續處於萎縮。根據調查企業反映，企業重組和成本控制，導致部分員工自願或被動離職，動用勞工規模因而下降。

由於部分原材料價格降低，3月製造業原材料購進價格指數8個月來首次降至50以下。成本下降加上市場競爭激烈，企業持續降價促銷，製造業出廠價格指數也降至8個月來低位。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，今年前兩個月各項經濟數據全面好於預期，財新中國製造業PMI連續5個月維持在榮枯線上，兩者相互印證，顯示經濟總體回升向好，起步平穩。但與此同時，經濟發展的不利因素和不確定性仍然偏多，經濟下行壓力大、就業市場壓力大、有效需求不足等問題尚未得到根本改善，尤其是就業市場和價格水平持續低迷，內外部需求還需進一步提振。

百強內房銷售年挫45% 內房消息方面，中國房地產研究機構克而瑞最新統計數據顯示，3月百強房企實現銷售金額3,583.2億元（人民幣‧下同），按月升92.8%，但單月業績規模仍保持在歷史較低水平，按年跌45.8%。今年首季度，內房市場整體保持低位運行，企業銷售持續承壓，百強房企累計季度實現銷售金額7,792.4億元，按年挫47.5%。

中國人民銀行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，昨日在公開市場開展20億元人民幣的7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8厘。人民幣兌每美元中間價昨報7.0938，按日升12點子，創3月13日以來新高。

財新中國製造業PMI走勢