屏欣苑未補價420萬沽

新一批白居二買家正式入市，加上香港房屋委員會放寬按揭擔保期措施推出，帶動未補價第二市場交投增多，天水圍3月錄近50宗同類買賣，區內屏欣苑單位僅減價10萬元，即以420萬元售出。

祥益謝利官表示，上述單位為A座高層14室，實用面積約448方呎，叫價430萬元，獲外區公屋戶購入，呎價約9,375元。

富榮兩房4球有找 居屋王旺角富榮花園做價低於「4球」。世紀21家天下黎振傑指，屋苑9座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，白居二客以380萬元承接，呎價約8,817元。

美聯黃麗貞稱，將軍澳居屋寶盈花園6座高層J室，實用面積約427方呎，兩房間隔，放盤約4個月，外區白居二客見單位有裝修，以430萬元入市，呎價約10,070元，原業主持貨約7年，帳面僅升值約3.2%。

入場門檻較低的公屋單位都有承接。祥益黃文樂表示，屯門良景邨良華樓高層3室兩房戶，實用面積約443方呎，同屋苑分支家庭白居二客在獲減價7萬元後，第二市場以168萬元購入，成交呎價約3,792元。