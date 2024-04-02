元朗上車盤253萬開拍

辣稅取消後住宅市場盤源大增，當中不少為上車物業。元朗好旺洋樓單位僅以253萬元拍賣，較逾3年前購入價低超過15%。

環亞物業拍賣下周將推拍上述項目的高層A室，實用面積約281方呎，開拍呎價約9,004元。業主於2020年10月以約300萬元買入，開價低約47萬元或約15.7%。

同場推出大嶼山大澳居屋龍軒苑C座低層9室，屬業主盤，實用面積約590方呎，已補價自由市場開價290萬元，呎價約4,915元。單位於2021年中才以約304萬元購入，推拍價低約4.6%。

旺角物業150萬翻拍 另外，忠誠拍賣本周五推拍約21項物業，其中，旺角長輝大廈高層I室，曾以160萬元連租約拍賣，最新減價10萬元，以150萬元交吉翻拍，以實用面積約193方呎計，呎價約7,772元。單位2017年底以約288萬元購入，拍賣價低約138萬元或約47.9%。

場內亦推拍屯門興發大廈低層連平台銀主單位，實用面積約241方呎，平台面積約803方呎，減價25萬元或約12.8%，以170萬元翻拍，呎價約7,054元。資料顯示，該單位原業主於2019年底以約520萬元買入。