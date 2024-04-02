產業署住宅租金收入料27載高

產業署租出住宅單位量

全面通關下，2023年政府產業署住宅租出量，較2022年增加約10.8%，涉及租金收入也按年多約16.9%。政府預算2024年會有340伙租出，租金收入逾2.29億元，料創至少約27年最多。

該署去年共租出318個前宿舍單位，較2022年增加31個，租金收入漲至逾1.88億元，按年多2,730萬元。

2024年產業署租出單位數量，勢為2008年後的16年最多，當年租出410伙。今年較去年則增加22伙，升約6.9%。至於今年租金收入預算料按年大增約4,060萬元，漲幅約21.5%。

畢拉山道減6.2%放租 資料顯示，該署於2004年租出住宅單位量曾高達585伙，惟租金收入只有1.77億元，而租金收入之前高位為2008年的逾2.12億元。

事實上，近年該署積極減價租出單位避免空置。截至3月底，僅有10伙前高級公務員宿舍豪宅單位待租，較2022年底高峰期46伙，大減約78.3%，現時出租項目包括何文田衛理苑及仁禮花園，及渣甸山畢拉山道111號。

部分新推出單位租金較之前低。其中，畢拉山道111號有3個單位待租，為現時最多放租單位項目。該盤13樓B室，實用面積約2,287方呎，連一個車位，每月叫租6.84萬元，較2018年時低4,500元或約6.2%，租期兩年，免租期一個月。同廈另一20樓J室，面積相同，連車位月租6.63萬元，較2019年時低3,000元或約4.3%。