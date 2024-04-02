10大屋苑成交量3年高 海怡呎價跌6%

10大藍籌盤上月交投表現

二手交投同樣急升，地產代理行指，10大屋苑3月成交量全線向上，期內共錄約368宗買賣，創近3年新高，按周增逾2.1倍，升幅介乎約83%至逾6倍，惟港島3個屋苑平均實用呎價繼續下跌，鴨脷洲海怡半島跌幅更達6.1%。

映灣園買賣漲6倍 中原表示，10個屋苑2月僅錄約118宗買賣，上月增約250宗，屬2021年5月後單月新高。東涌映灣園3月錄約29宗，漲幅約6.25倍最顯著。其次，天水圍嘉湖山莊交投增約2.62倍，錄約76宗買賣為同批項目中最旺，創2015年1月後新高。

鰂魚涌太古城上月錄約36宗買賣，按月升約2.27倍，平均實用呎價約15,119元，同期挫約2.5%。該行張光耀稱，屋苑交投回勇，惟整體經濟表現未如理想，加上新盤競爭，業主保持克制，趁市旺減價出貨。海怡半島3月交投增約2.2倍至約32宗，但平均實用呎價則由2月約14,496元，大幅回落至約13,612元。

事實上，平盤已陸續被消化，加上大批市民外遊，中原指，復活節4日長假期10大屋苑僅錄約15宗買賣，按年減約21%，太古城及茶果嶺麗港城期內零成交，過去周末只錄約11宗，按周跌約42.1%，為撤辣後最少成交周末。

部分地區交投活躍，美聯劉卓豪稱，將軍澳區3月錄逾350宗二手買賣。利嘉閣彭錦添指，青衣上月錄約95宗買賣，按月升約兩倍。

惟各區蝕讓持續。上水及粉嶺上月錄約150宗二手買賣，按月增逾2.3倍。市場透露，粉嶺牽晴間5座低層F室，成交價668萬元，呎價約11,719元，原業主持貨約3年帳蝕12萬元。

豪景7年輸129萬 晉誠地產鄧錦雄稱，青龍頭豪景花園5座中層H室，實用面積約358方呎，成交價288萬元，呎價約8,045元，原業主於2017年以417萬元買入，期內帳蝕129萬元。中原李嘉龍指，大埔天鑽7座中層F室兩房戶，開價約760萬元，議價後以690萬元沽出，呎價約13,093元，約5年物業帳面跌價約5萬元。