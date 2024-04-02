Blue Coast收萬二票 擬加推
樓市聚焦新盤，長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast認購反應理想。消息稱，截至昨日收到逾1.2萬張入票，為今年收票量最多樓盤。以首兩張價單248伙計，超額逾47.3倍，發展商表示考慮短期內加推單位。
集團執行董事趙國雄表示，項目以家庭客為主，亦不乏收租投資客，不少考慮購買兩伙，也有部分客人早前有購買港島南岸其他期數。他續稱，相信今年樓價有七成機會出現升勢，將視乎市場反應，未來有機會調升價錢，希望「蝕少啲」。
本地客睇樓佔七成半
長實營業部首席經理郭子威表示，昨日為復活節最後一天假期，不少外遊市民回港，示範單位參觀踴躍，本地客亦有增加。
該公司營業部助理首席經理楊桂玲補充，截至昨午3時，展銷廳及示範單位累錄約1.3萬參觀人次，本地客比例提升至約七成半。另外有不少用家查詢項目四房戶，該類單位將保留以招標形式出售。
資料顯示，項目上周四公布首張價單涉及138伙，折實平均呎價約21,968元，日前隨即加推價單第2號共110伙，平均呎價約22,703元。
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