Blue Coast收萬二票 擬加推

集團執行董事趙國雄表示，項目以家庭客為主，亦不乏收租投資客，不少考慮購買兩伙，也有部分客人早前有購買港島南岸其他期數。他續稱，相信今年樓價有七成機會出現升勢，將視乎市場反應，未來有機會調升價錢，希望「蝕少啲」。