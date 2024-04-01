匯通天下：7月或加息 日圓跌極有限

日本央行於3月會議宣布加息，正式結束負利率年代，但會後市場一面倒沽空日圓，導致日圓兌每美元一度跌穿150至151水平，Yen上周更貶至34年低位。不過，日圓一旦跌穿151，沽空日圓風險會明顯較高。

日本央行在3月份異常迫切地加息或反映擔憂日圓弱勢的政治壓力愈來愈大，央行、財政部和日本金融廳召開緊急會議，而財務大臣鈴木俊一進一步表示會因日圓疲弱而採取「果斷措施」，內容與2022年干預前非常相似，干預機會明顯上升，如日圓跌至152至155區間，將觸發日央行買入日圓進行干預。

另一方面，預計在美國非農就業數據公布前，美元缺乏明顯催化劑。假如弱日圓的政治壓力升溫或代表日央行的加息幅度可能超過市場預期，同時有機會最早在7月再次加息，對比市場目前定價7月僅加息0.07厘，日央行令市場調高加息預期確實會重大影響美日息差，尤其美國國債孳息率在短期內或保持區間上落，因此有望支持日圓表現。

瑞郎升值空間細 目前傾向通過沽出瑞郎買入日圓以捕捉日圓升值機會，以避免任何美元特定的波動因素，並減低息差成本。瑞士央行或繼續向瑞郎施壓，尤其認為單靠減息已不足以增加瑞郎弱勢，屆時應更積極在匯市干預。以上背景應限制瑞郎升值空間，並繼續支持瑞郎成為匯市中吸引的融資貨幣。日圓兌每瑞郎今年1月的171.83或已見今年低位，升穿100天線168.97後或先上試200天線166.46，目標先看去年10月高位162.2。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪