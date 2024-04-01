專家樓評：港元拆息最快下半年回落

美國聯儲局3月議息會議再次按兵不動，宣布基準利率維持在5.25至5.5厘區間不變，自去年9月開始，已連續5次維持利率不變，符合市場預期。

今輪美國加息周期雖已完結，美國消費物價指數（CPI）亦由去年1月份6.4%反覆回落至今年2月的3.2%，但與目標2%仍有距離。現時美國就業增長依然強勁，油價及樓價指數仍高企，加上俄烏、以巴等地緣政治問題，相信上半年仍未為減息時機，聯儲局將繼續密切觀察市場、經濟狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將維持高水平一段時間。

新做按息維持4.125厘 香港方面，滙豐銀行早前宣布最優惠利率（P）維持不變，保留在目前5.875厘的水平。數據顯示，截至1月份反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平報4.14厘，連升6個月，創自2007年11月後新高。上半年美息高位橫行下，本港銀行同業拆息（HIBOR）亦將繼續徘徊4.5至5厘高水平一段時間，本港銀行普遍新做按揭息率將維持4.125厘水平。

對於美國何時開始減息，現時美國整體通脹仍是呈反覆下降趨勢，惟美國聯邦基金利率於去年7月升至5.5厘後，橫行至今只有約7個月，聯儲局須視乎未來數月通脹以及勞動力市場走勢，如情況可控，料最快下半年開始進行首次減息，屆時HIBOR有機會先跟隨回落，並反覆回調至4厘水平。

本港銀行亦會視乎多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，不排除於聯儲局減息後考慮先輕微下調P息。息口見頂以及有望下半年減息，配合政府全面撤辣及放寬按揭措施，對現時正在復甦的樓按市場相對正面。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明