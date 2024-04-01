券商點股：輕資產模式企業具優勢

公司擁有獨特的輕資產生產平台模式，近年取得優於同行的業績。公司預料今年全球需求疲軟，難以複製過去幾年的超額增長率。公司將以併購作為增長的主要來源，市場下行令管理庫存至為重要，利華靈活的生產平台優勢明顯，讓服裝供應鏈公司更願意與公司合作，發揮業務模式的優勢，前景樂觀。

藉收購擴大業務領域 由於疫情反彈期間，業內多數公司對前景持樂觀態度，估值期望提高，收購難以合理價格進行，公司專注於有機增長。行業去年極為困難，今年展望亦挑戰重重，估值有望重回現實水平。去年9月利華以480萬美元收購添麗發展的資產、產品技術及客戶基礎，作價較資產淨值折讓約12.7%。添麗發展為一家戶外服裝供應商，為Mammut及Jack Wolfskin等歐洲品牌及零售商供應戶外服裝，收購有助擴大戶外及運動領域。

靈活輕資產業務模式下，利華主要供應合作夥伴接管添麗發展的工廠，繼續為利華的客戶生產。展望未來，公司將瞄準能增強產品技術、規模及生產地理足迹的公司，包括時尚、戶外及運動等領域。公司財務穩健，擁有可觀淨現金，有助推進收購策略。

數碼化長遠提升盈利 利華以成為服裝供應鏈的Uber為目標，在數碼化及平台化方面不斷取得進展。公司已完成數據倉庫的建設，整合營運系統中的數據倉庫為進行數碼化的基礎，建立可進行即時業務分析及開發專有應用程式以實現業務流程自動化的能力。公司亦開發專有的自動化織物預訂系統並實施客戶關係管理系統，以進一步實現潛在客戶到客戶的生命周期的數碼化。

為使業務平台化及使各工廠與各國家之間實現生產可移植性，公司正在建立集中式的產品開發模式，可向其生產合作夥伴發布明確的工作指示。為使生產成本不受品牌影響，公司正與生產夥伴合作，按勞動量、訂單量及其他關鍵因素將產品成本計算標準化。隨着成本及靈活性優勢的顯現，預計中長期對公司業務增長及盈利產生裨益。

匯盈國際資產管理董事總經理 郭家耀（作者為註冊持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份）