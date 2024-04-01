宏觀剖析：科技巨變締造投資機遇

機械人技術、自動化和人工智能（AI）是科技業的關鍵驅動因素，有望帶來翻天覆地的轉變和投資機遇。隨着「嬰兒潮」一代陸續步入退休階段，預計環球多個大型經濟體的勞動人口將逐漸減少。企業需要考慮解決方案，以應對勞動力短缺所帶來的挑戰。

其中一個解決方案是更廣泛地使用機械人技術、自動化和AI，這趨勢已經吸引到投資者的興趣。當然，它們亦存在過度炒作的巨大風險。自動化是長期趨勢，其應用已從工業流程迅速擴展至整個服務業。建基於語言模組的生成式人工智能（Generative AI），亦因而受到高度關注。

推動創新發展企業受惠 2022年11月推出的生成式AI模型ChatGPT，幾乎能夠以任何語言，提供具可信性的答案，這項技術受到已經有效地應用自動化的企業所追捧，尤其是在科技業。AI可以強化提升甚至取代人類的部分工作，有望帶來翻天覆地的轉變，並為投資者創造機遇。

那些推動新技術發展的「鋤頭與鐵剷」（Picks and Shovels）企業，即提供某行業所需的貨物、服務或技術，從以生產成品的公司，無論是微晶片製造商，還是處理和儲存大量數據的雲計算設施營運商，似乎有望從中受惠。

高盛的一項研究發現，目前有約三分之二的工作崗位在一定程度上面臨自動化。該研究發現有兩成半的工作項目（並非指工作崗位）能被AI取代。

不同研究機構對於AI潛在的收益估算存在很大差異，McKinsey & Company的報告預期，生成式AI每年能為環球經濟增加2.6萬億至4.4萬億美元收益。羅兵咸永道預期，到2030年，生成式AI對環球國內生產總值（GDP）的貢獻將達到15.7萬億美元，相當於帶動環球經濟增長14%。

AI影響不同經濟領域 無論發展規模及速度如何，最終AI影響的領域可能不局限於科技行業，而是涉及到各個經濟領域。這反映，目前部分世界上盈利能力及現金生成能力最強的企業均來自科技行業。

這些科技企業將充分受惠於自動化趨勢，多元資產投資者可以透過投資這些企業在內的股票，構建具吸引力的股票收益和資本增值投資組合。然而，這些科技行業以及被列為「環球高增長」的企業，只是其中一種受惠於環球經濟增長主題的股票類別。

此外，能源和原材料行業將受惠於「大宗商品復興」主題。同時，環球多元基建及房地產企業，以及部分日本股票，將能夠進一步提供多元投資機會。

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