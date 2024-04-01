環球央行去年買金千噸 中國最多

多地央行去年大舉買金

近年全球各國央行瘋狂買金，增加黃金儲備，目的是不外乎是抗衡風險，以及應對「去美元化」的新常態，亦反映黃金乃央行儲備中重要的工具。

事實上，世界黃金協會（WGC）資料顯示，全球各央行目前的黃金儲備合共達35,938噸，佔整體外匯儲備份額15.2%。而央行淨買入的黃金數量為1,037噸，是連續第2年增加逾1,000噸之餘，規模亦是1950年以來第2高。

值得留意的是，去年中國是最大的黃金買家，黃金儲備增加225噸；第2大是波蘭，買入130噸黃金；排第3的新加坡則增加77噸黃金儲備，總數升至230噸。中國人民銀行早前則公布，截至2月底止的黃金儲備為2,257.49噸，按月增加12.13噸，更是連續第16個月「吸金」。

俄羅斯持倉佔外儲26% 至於美國是目前全球持有最多黃金的國家，達8,133.5噸，佔外匯儲備高達69.7%；緊隨其後的是德國，為數3,352.6噸。不僅如此，國際貨幣基金組織（IMF）亦持有2,814.1噸黃金，排名第3。

而俄烏戰事持續下，俄羅斯的買金步伐同樣備受關注。WGC提及，俄羅斯截至今年1月黃金儲備為2,329.6噸，佔外匯儲備比例26.2%。另產油大國沙特阿拉伯黃金儲備有323.1噸，佔外匯儲備比例4.7%。

除此之外，WGC的數據亦顯示，國際清算銀行持有102噸黃金，位列第40；台灣及香港同樣上百大榜，分別持有422.4噸以及2.1噸黃金。