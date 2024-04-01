海外交易平台規模大未必好

除了香港的持牌虛擬資產交易平台之外，投資者亦可透過海外加密貨幣交易台買賣加密貨幣，例如透過幣安（Binance）、Coinbase、Matrixport等以現貨交易形式購買比特幣，這些平台一般支援銀行轉帳、信用卡等付款方式。當然，在選擇平台時，要考慮平台所屬市場的最新法規、交易安全性、合法性、交易費用及客戶支援等。

Coinbase系統不時故障 Coinbase是美國上市公司，亦是全球最大的加密貨幣交易所，在全球逾百個國家及地區擁有超過一萬個客戶，其應用程式（App）簡單易用，可以購買、儲存及出售比特幣、比特幣現金、以太坊、以太坊經典、萊特幣等多種加密貨幣。雖然Coinbase規模數一數二，但不時傳來系統故障的問題，幸好至今未對整體經營造成重大影響。

幣安創始人捲洗錢風波 幣安是由幣圈風雲人物趙長鵬創辦，比特幣的交易方式有信用卡購買和場外交易。去年11月幣安對涉嫌洗錢、無證款、違反制裁等指控在美國認罪，當地法院判罰幣安須繳納43億美元罰款，而創始人趙長鵬承認違反美國反洗錢有關法律規定，同意支付5,000萬美元罰款，並以自身請辭行政總裁換取公司繼續營運；趙又被美國商品期貨交易委員會（CFTC）判罰，趙須支付1.5億美元。趙在美國法院審訊的量刑聽證會傳將於4月舉行。

當買入了加密貨幣，若然撇除存放在第三方的風險，可以存入獨立的加密貨幣錢包，意指一種數碼工具，可以讓用戶儲存、接收和發送包括比特幣等的多種加密貨幣，透過這個介面，讓用戶能夠與其所擁有的加密貨幣的「公鑰」（即是由一堆數字組成的「地址」）進行互動。

在加密貨幣錢包方面，基本上是有兩個組件，分別是公鑰和私鑰。公鑰猶如銀行帳戶號碼，而私鑰就猶如銀行帳戶的密碼，當然，要保障財產安全，就要保密，不能向人透露。

熱錢包易被黑客攻擊 要留意，加密貨幣錢包有分「熱錢包」和「冷錢包」。所謂「熱錢包」，即與互聯網相連，方便加密貨幣交易，但缺點是容易被網絡黑客攻擊、「搶劫」。大部分加密貨幣交易平台都會向用戶提供託管資產，所提供的正是「熱錢包」的一種。

至於「冷錢包」則屬離線操作，即不與互聯網相連，屬一個離線的實體儲存私鑰，理論上較安全，但最大風險是遺失實體錢包，失去內藏的私鑰，就等於失去相關的加密資產，不可不察。