比特幣狂舞 大小戶擁抱

24企申港虛產平台牌 Coinbase幣安無影 相比起估值低迷的港股，今年以來全球加密貨幣市場可謂展現「大牛市」行情。就連香港、南韓等地的監管機構都在積極研究推出比特幣現貨交易所買賣基金（ETF），圖分一杯羹。隨着更多機構投資者參與，市場關注4月迎面而來的比特幣「減半」，會否令這波加密貨幣牛市行情翻轉，抑或無阻這狂牛舞動，大幅波動後繼續向上衝，吸引更多資金參與，為整體加密資產市場趨向更成熟、創新國際貨幣體系等發展，踏上新台階！

FTX破產收場響警 要投資加密貨幣，首先不是要知道投資有多大潛力、有多高回報，而是首要明白相關的監管、交易等風險，始終這門屬新興投資，在各方面都沒有太多經驗和案例可循，不是人云亦云、道聽途說可以下投資決定，加上全球在這方面的行業監管有待完善，箇中的風險絕對不能忽視。

曾經是全球第二大加密貨幣交易平台的FTX破產收場，香港的虛擬資產平台JPEX詐騙案，都是警號。FTX前行政總裁（CEO）Sam Bankman-Fried（又稱「薯條哥」）近日便因詐騙、洗錢等7項罪名，在紐約南區法院被判處25年監禁，另沒收110億美元（約858億港元）資產。

在香港，隨着去年6月《虛擬資產交易平台指引》生效，虛擬資產交易平台合法化，已有多家機構申請虛擬資產交易平台（VATP）的牌照，市場也關注香港會否藉發展「加密貨幣之都」，以重新吸引國際資金的垂青。

證監推雙牌照制度 基本上，針對虛擬資產交易平台營運者的發牌制度，香港實際上是「雙牌照」制度，即除了針對「證券型代幣」、適用於《證券及期貨條例》的發展制度，還有另一個針對「非證券型代幣」，適用於去年6月起正式生效的《打擊洗錢條例》下的發牌制度。

OSL及HashKey牌照升級 證監會曾解釋，虛擬資產的條款和特點可能隨時間演變，「證券型代幣」和「非證券型代幣」的界定標準也可能變化，故虛擬資產平台為確保合規，應持有雙牌照。

隨着《虛擬資產交易平台指引》去年生效，成為首批在這框架下獲得證監會牌照的兩大平台OSL及HashKey，去年獲批升級現有牌照，可開放零售投資者提供比特幣及以太坊等主流貨幣的數碼資產交易服務，交易平台提供法定貨幣存取的支持，並與包括香港發鈔銀行在內的商業銀行合作，為用戶提供法定貨幣存取款服務。

獲准開放散戶服務後，平台須符合新框架的要求，設立代幣納入及檢討委員會，以及符合虛擬資產盡職調查準則，亦要遵守「認識你的客戶」即簡稱「KYC」準則，和披露風險等守則。

此外，計及去年已在申請VATP的KVAX、HKBitEx、HongKong BGE Limited 和勝利數碼科技 VDX（Victory Fintech）在申請VATP，到今年3月初，累計已有24家機構在申請香港虛擬資產交易平台牌照，包括OKX、Crypto.com及富途等，但就未見全球兩大資產交易所Coinbase及幣安（Binance）提交申請，按法例兩者現有香港業務須於5月底止結束。

條款眾多 做足功課 說到底，涉足虛擬資產交易，首要幫襯持牌營運商，確保受法律規管，以保障自身權利。其次是，除了直接買賣加密貨幣資產外，如今愈來愈多相關的衍生產品出現，條款五花八門，投資者在入場前，必須要主動細閱產品條款以了解特色及操作，畢竟投資風險自負，與人無尤。