專家估美匯回落 金價見2500美元

除了被稱為「數碼黃金」的比特幣價格頻破頂外，黃金價格近月亦持續呈強，獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，黃金後市仍可繼續看好，升勢「尚未夠喉」，且料現貨金下半年目標是每安士2,500美元。

他解釋，期金及現貨金已突破每安士2,200美元，在利好因素不變之下，即聯儲局快將減息令美匯指數及美債息回落的情況快將出現，此因素會是金價強而有力的後盾，走勢亦跑贏白銀。

另他提到，金價早前升勢凌厲，市場對賭美國前總統特朗普再次贏出大選亦是原因，事關民調顯示他支持度領先拜登，所以資金就「先炒為敬」開始炒避險，流入金市，因外界覺得特朗普一旦再度上台，會再施以偏鷹的外交手段，世界局勢又再混亂、不明朗因素再度升溫。

不過，觀乎近期現貨金價好淡爭持，他估計約2,160美元已變成支持位，但若然失守2,140美元，可能回試2,123美元。

金銀比貼近歷史高位 富瑞回顧1990年以來的金價行情指，每當金價上漲5%，往往遇着標普500指數「較為動盪」，惟未來一年的金價往往表現優於標普500指數，平均升幅為9%。

此外，被視為經濟周期變化「晴雨表」的黃金對白銀比率（金銀比）最新亦升至88對1，貼近歷史高位約90水平，而數字一旦超越80，即意味市場有強烈的避險需求，亦反映市場估計經濟將會轉差。

所謂「金銀比」，即是以「一安士黃金價格除以一安士白銀價格」，得出的比率就是金銀比。傳統而言，由於投資者一旦預期經濟轉差，操作上會「買入黃金、沽空白銀」，經濟好轉時則作反向操作，所以投資策略反映了全球經濟周期變化的「晴雨表」。