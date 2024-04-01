ETF可經證券戶口買賣 省儲存煩惱 獲監管保障

去年初美國證券交易委員會（SEC）針對加密產業的負面言論增加，使比特幣價格再度波動，但自8月聯邦法院推翻SEC拒絕將比特幣信託基金（GBTC）轉型為現貨交易所買賣基金（ETF）的決定後，貝萊德等機構帶頭申請發行比特幣現貨ETF，至今年1月終於成事，比特幣帶領一眾加密貨幣進入牛市行情，也意味基金大戶們更積極參與。

當加密貨幣已發展至一定規模，愈來愈多相關的衍生投資產品面世，不少投資者選擇透過加密貨幣相關的ETF來投資加密貨幣，既可藉此涉足多項加密貨幣，也可免卻自行在平台交易及儲存加密貨幣的煩惱，又能獲得追蹤相關加密貨幣價表現的投資機會。

由於這類ETF可透過證券戶口買賣，對傳統股票投資者而言，不用另行在加密貨幣平台開戶，又不用加密貨幣錢包儲存，入門和管理自然較方便，而透過證券戶口買賣相關ETF，亦有證券戶口相關的監管保障，並具備成本效益及多元化組合投資的特性。

但當然，投資相關ETF，須付出相關資產的一定溢價和管理費用，投資者宜先細心閱讀ETF的上市文件，了解交易操作及條款，尤其要明白相關ETF並非直接投資於比特幣，故回報可能不會完全反映比特幣的價格走勢。新冠疫情期間石油價格急挫甚至曾錄負油價，引發石油相關ETF「滅頂」的歷史，應引以為戒，謹記投資風險自負。

目前市場上有比特幣期貨ETF及比特幣現貨ETF。期貨跟現貨最大的差別，在於期貨有「正價差」跟「逆價差」的問題，因為投資者對於未來價格的預期反映在期貨價格上，故期貨價格往往會較現貨存在溢價或折讓，視乎市場對後市的看法。

部分集中單一加密幣 不過，投資比特幣ETF還得注意多項風險，因部分加密貨幣ETF集中單一加密貨幣投資，或較受單一加密貨幣表現的影響，與傳統指數ETF追蹤一籃子股份的做法有大差別。此外，加密貨幣ETF沒有股息收入，故未為持有人產生任何或穩定的現金流。還有，市面上的加密貨幣ETF規模差異較大，與傳統主流指數ETF的規模更存在大差異，得注意流動性表現。