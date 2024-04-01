MicroStrategy掃幣受捧 炒過龍

比特幣最大的企業持有者MicroStrategy自2020年開始購買比特幣作為抗通脹的手段以來，3月中旬通過私募方式向合格機構買家發行總額8億美元的2030年到期可轉換優先票據。

貝萊德區塊鏈發代幣基金 數據顯示，截至3月10日該企已持有約20.5萬枚比特幣計算，總購買價約為69.1億美元，平均每個比特幣的購買價（已扣除費用和開支）約為33,706美元。其行徑吸引炒家以MicroStrategy與比特幣進行長短倉投資，致令MicroStrategy估值出現明顯溢價，股價趨向波動，亦有MicroStrategy的董事趁機減持公司股份，而比特幣現貨ETF亦現資金流出的迹象。

不過，自發行比特幣現貨ETF後已成為行業風向標的貝萊德近日又有新猷，宣布推出首個公共區塊鏈上發行的代幣化基金，即貝萊德美元機構數碼流動性基金（BUIDL），投資者可透過代幣持有來獲取基金收益，同時免除繁雜的辦理手續和儲存成本，可以視為金融資產代幣化的一個里程碑。

貝萊德行政總裁芬克更不諱言，加密貨幣將成為一種全球性的貨幣，能跨越國界和政治限制，這是一個非常令人興奮的時代，正在見證一種新的貨幣誕生，且將改變世界。