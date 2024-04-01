Bitcoin曾越7.3萬美元 創新高

比特幣（Bitcoin）自今年1月以來價格升勢如入無人之境，3月更破頂而上，刷新歷史高位，見每枚73,750美元，一度引發礦工大舉沽貨套現，令價格變得波動；昨日曾報70,311美元，升0.52%；以太幣昨日曾報3,626美元，升3.52%。

散戶怕輸蝕 或將湧入 幣圈流傳，一位休眠14年後甦醒的中本聰（比特幣的匿名創始人）時代巨鯨，在3月5日當日以67,116美元的價格，將全部1,000枚比特幣（價值約5.2億港元）存入Coinbase，導致當日比特幣價格一度閃跌至低位見59,005美元，跌幅超過14%，惟之後比特幣價格反覆回升，收復失地。據報該巨鯨於2010年鑄造了該批比特幣，當時價格低於0.28美元，即套現獲利料達6,000萬元，變相增值近24萬倍。可見，當幣價愈升愈高，高位沽貨套現的壓力亦愈來愈凸顯。

到3月8日，比特幣價格一度突破70,000美元，再創歷史新高，據報當時曾有逾10萬人爆倉，總金額達3.11億美元。去中心化金融機構資產管理平台Hashnote創始人Leo Mizuhara預期，「FOMO（害怕錯失）」投資者很快就會加入，交易所買賣基金（ETF）已經為更多散戶入市打開方便之門。

以太幣現貨ETF望登場 此前，以太坊共同創始人Joseph Lubin亦表示，加密貨幣是下一輪超級周期的重要組成部分，非常看好加密市場前景，直指黃金時期尚未到臨。

此外，據報繼幣圈中的老大——比特幣的現貨ETF獲批准上市後，美國證券交易委員會（SEC）將於5月審批幣圈中的「老二」——以太幣（Ethereum）現貨ETF，已有8家發行商遞交相關申請，非但帶動以太幣價格表現曾突破4,000美元大關，向歷史高位4,891.7美元推進，更意味將有愈來愈多資金參與加密貨幣，帶動市值及流動性，加密貨幣逐漸變成一種合法交易的投資資產，亦令市場對後市維持樂觀的預期。但當然，最終SEC是否放行，有指審批的限期已再度延後，故仍存在風險，投資者樂觀之餘，亦要量力而為。