4月迎減半 價格勢波動

挖礦獎勵下降五成 平均4年發生一次 當比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）推出後，隨即吸引大量資金流入，導致幣價於1月11日首批比特幣現貨ETF在美上市前夕，先炒上每枚46,000美元水平。及後市場預計「比特幣減半（Bitcoin Halving）」將於4月20日左右發生，料還有約4,450個區塊，刺激投資者入貨，令幣價反覆上揚，並於3月一度突破73,000美元關刷新紀錄，讓一眾淡友跌得滿地眼鏡。

預計2140年全部被開採 所謂「比特幣減半」是指開採出新區塊的獎勵減半的事，礦工因挖礦而獲得比特幣獎勵要比減半前下降50%。根據比特幣減半計劃，每當比特幣網絡挖出21萬個新區塊時，即大約4年左右的時間，減半就會發生，而這個過程會一直持續到2,100萬枚比特幣全部被開採完為止，估計時間是2140年。

數據顯示，自比特幣面世以來，經歷了3次減半事件，比特幣價格亦出現波動，今年4月相信亦不會有例外，但改變不了具稀缺性特質的比特幣在每次減半過後，價格都會再創新高的長期趨勢。

市值長遠可達黃金一半 Skybridge Capital創始人Anthony Scarmucci表示，礦工獎勵於4月減半後，比特幣有望飆升到17萬美元；又指從過去的比特幣減半循環來看，減半的18個月後，報價將是減半當天的4倍左右。舉例，若4月減半時比特幣價格是5萬美元，則18個月後報價將攀升至20萬美元。他更預期，長遠而言，比特幣市值將輕鬆達到黃金的一半，屆時報價可望上試40萬美元。

回顧歷史，2008年比特幣由一位名叫「中本聰」的匿名創造者推出，是一種去中心化的加密貨幣和支付系統，比特幣的交易是基於區塊鏈技術，而區塊鏈是一個分散式分類帳，每個節點都儲存了完整的帳本副本，這使比特幣的交易安全和透明。比特幣不受中央銀行控制或發行，供應量固定（僅有2,100萬個），價格不可預測，由於比特幣將貨幣帶入了網絡時代，因此也被許多人稱為「數碼黃金」。

小量配置 組合回報勁升 過去10年中，比特幣一直是表現最佳的資產之一，其表現優於許多知名資產類別，如股票、黃金、新興市場、大宗商品等，而且由於比特幣在高潛在回報率外還兼具與其他資產的低相關性，因此也開始在傳統的投資組合中發揮很大的作用。

外媒引述Bitwise研究團隊評估，自2014年以來，假設在傳統的股票及債券60/40投資組合中加入比特幣，發現僅需要小量配置比特幣，就能大幅提升回報。另高盛集團數碼資產主管Mathew McDermott指，近年數碼資產領域最大的發展之一，就是傳統金融機構在過去一年多裏愈來愈積極參與這一領域，隨着區塊鏈在更多商業中的應用，以及圍繞加密貨幣投資監管的發展，預計今年數碼資產領域將出現增長。

比特幣歷次減半期間價格表現 Tesla OSL集團（00863） 部分加密貨幣相關ETF 美圖公司（01357） 新火科技控股（01611） MicroStrategy 勝利證券（08540）