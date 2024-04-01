外資未回歸 港股4月難挑戰萬八關

環球股市今年首季表現報捷，惟港股表現仍未如人意，季內下跌505點或2.96%。期內北水卻淨流入逾1,300億元，屬連續9個月錄淨流入。展望第二季及4月走勢，證券界普遍對恒生指數進一步上試約18,000點的250天牛熊分界線看法保守，原因是外資仍停泊在表現強勁的亞太及歐美股市，變相出現「強者愈強、弱者愈弱」的現象。

回望過去10年，港股4月份的升跌比率為「7：3」，下跌的年份為2014年、2022年及2023年，平均收益率表現為3%。而拉長過去20年的往績統計，港股4月份錄得上升的概率為75%，即期內有15次升市、5次跌市。

基金估上落市行足幾年 利達LW基金經理及合夥人黃耀宗稱，港股現時乃「自成一角的市場」，更指縱然資金就算在日本、台灣等區內股市獲利，亦未必會轉泊至港股市場，同時估計恒指將重演上世紀90年代日經平均指數的情況，即在14,000至21,000點的大區間多次反覆上落，直指大市要在此區間行足幾年。

至於近期中港股市熱炒的一批人工智能（AI）及「新質生產力」概念股，他認為主要是由於兩會期間相關詞彙突然冒起，加上中央政府工作報告重點提及支持科技創新和產業升級所致，惟他認為，內地在相關範圍的發展進程與外國仍然不盡相同，質疑能否增加收入。

反之，他指觀乎內地今年開局似有擺脫通縮之勢，加上全球各國仍存在一定通脹，所以建議包括石油及煤炭的中特估資源股仍可看高一線，而隨着港銀定存息率有回落迹象，他建議投資者第二季亦可吼高投資級別的國債交易所買賣基金（ETF）。

香港股票分析師協會副主席郭思治則稱，恒指首季呈先低後高形態，若然今季要進一步攀升，就一定要穩守10天（16,592點）、20天（16,601點）及100天（16,566點）線，一旦失守，代表向上尋頂形態告一段落。

至於近年「內捲」一詞在內地盛行，意指競爭白熱化，尤其是在港上市的一眾內地科網巨擘，觀乎最新業績均出現營收增長放緩情況。不過，華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，現時科網股市盈率位處低位，若行業間有正面消息，涉及監管變成政策扶持，股價或有追落後空間，其中手遊股可看高一線。

恒指近月走勢 恒指過去4月升多跌少