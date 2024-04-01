內地多家金舖疑倒閉 客戶恐失逾4億

內地經濟欠佳，國民除搶做定存，也熱衷買金，遂見去年上半年全國金條及金幣消費量按年飆三成。然而，內媒報道，北京多家金舖近日突然關門，市民無法取回寄存的黃金，損失據報逾4億元（人民幣‧下同），於業績公告引用上述數據的央企中國黃金也捲入其中，引起社會廣泛關注。

一名「中國黃金」的苦主表示，他寄存黃金的門店已開了14年，去年12月卻突然關門大吉，「人員不知去向」。一些苦主使用了「無憂預定」託管服務，形式似定存，買入黃金後交給金舖託管，期滿可獲買入量若干比例的純金贈品，顧客可選擇取回黃金、讓店家按市價折現，或者續約。亦有「山東黃金」的苦主供稱她已續約這種託管服務幾年，連在國營銀行買的金條也轉過去，涉案金額達90萬元。

央企中國黃金否認涉事 然而，「真‧央企」中國黃金集團強調「走佬」的並非其直營店，亦沒有授權過涉事門店搞託管服務，所以讓其承擔苦主的損失並無法律依據。內媒亦發現，一些苦主手上的合約只是與「中國黃金北京概念店」締結，跟中國黃金沒有股權上的關聯。上海上市的中國黃金絕大多數門店都是加盟，苦主坦言難以區分。

山東黃金計劃今年增產 不過，集團預計甲瑪礦區5月會獲政府批准復工，暫時指引今年可產金1.32至1.41噸、產銅4.32萬至4.45萬噸，內蒙古長山壕礦今年產金3.3至3.5噸。如進展順利，兩礦產金指引中間值意味今年集團產金能回升約3%，但僅為2022年約64%。

山東黃金去年單計內地的產金量已為其7倍以上，冠絕全國上市金礦股，期內多賺1.14倍至18.02億元，每10股派末期息1.4元，計劃今年產金不少於47噸，即增產速度加快至12%以上。

適逢現貨金近日再度破頂，上季累升逾8%，山東黃金稱，全球政治經濟形勢不確定性不斷加大，黃金有望繼續保持較強的資產配置吸引力。

現貨金續創新高