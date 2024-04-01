華製造業恢復擴張 出廠價跌 需求仍不足

上月PMI創一年高 專家：投資須加碼催谷 隨着內地企業在新春長假後加快復工復產，中國3月份官方製造業採購經理指數（PMI）升至50.8，按月升1.7個百分點，創一年高，更是時隔半年首度升穿50盛衰分界線，重返擴張區間。不過，企業調查結果顯示，生產經營仍面臨一些突出問題，分析指目前推動新一輪大規模設備更新及消費品舊換新等措施，需進一步細化落實，才能為製造業高質發展提供強力支撐。

製造業調查的21個行業中，有15個處擴張區間，比2月增加10個，反映製造業景氣面明顯擴大。國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，在生產和市場需求回升帶動下，製造業企業採購活動明顯增加，採購量指數為52.7，按月升4.7個百分點。財新中國3月製造業PMI將於今日揭曉，鑑於農曆新年等季節因素影響，市場預估數據樂觀可期。

新出口訂單進口指數齊升 3月外貿改善幅度更甚於內需，因官方製造業的進出口景氣度均見回暖。新出口訂單指數大升5個百分點至51.3的一年高位，進口指數亦漲4個百分點至50.4的近一年高。其中，汽車、電腦通訊電子設備等產業的兩項指數都高於50水平，可見相關產業外貿業務快速增加。特別是小型企業PMI升3.9個百分點至50.3，為12個月來首次升至擴張區間，意味不同規模企業生產經營活動已加快。

不過，趙慶河坦言，生產面臨競爭加劇、需求不足的企業比重仍較高。出廠價格目前也沒有明顯改善，3月出廠物價指數為47.4，降0.7個百分點。中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指，出廠價格指數回落，聯繫到反映需求不足企業佔比仍超過60%，故認為需求不足的問題依然突出，宏觀經濟總量供大於求的矛盾尚未解決。

產成品庫存及在手訂單指數分別僅錄48.9及47.6，與就業邊際好轉但仍收縮的情況類同；從業人員指數雖然升至48.1，但只是重返去年11月水平。張立群認為，現時經濟全面回升正處逆水行舟、不進則退的關鍵時期，須顯著提高政府投資的帶動和放大效應，推動投資增速持續回升，消費需求進一步回暖，持續鞏固經濟回升向好基礎。

非製造業景氣連升4個月 非製造業PMI方面，也連升4個月，且升勢加速至53水平的9個月高位。惟農曆新年過後，航空運輸、餐飲、房地產等行業商務活動指數低於50水平；氣候轉暖和節後集中開工推動建築業加速擴張。綜合PMI產出指數一舉上升1.8個百分點至52.7，為去年5月後最高。

國際評級機構標普發表第二季展望時，提及今年初房地產低迷對內地經濟構成壓力，首兩個月房屋銷售、開工等續跌，令民眾信心和財富效應深受打擊，亦更廣泛地影響經濟。3月初定下的全年經濟增長目標與去年目標類似，但恐更難有機會實現，因疫後重啟經濟的有利影響已基本結束。

標普料，今年內地經濟增長率將從去年的5.2%放緩至4.6%，這考慮到房地產疲弱及溫和宏觀支持政策，主要風險來自房地產及消費疲軟。假設政策制訂者傾向於透過刺激投資包括製造業，來應對增長放緩壓力，或進一步加劇部分商品市場的產能過剩，並擠壓了價格和利潤。

中國製造業PMI指數 中國非製造業商務活動指數