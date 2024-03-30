理財Campus：兒童學理財 開戶大比併

理財教育宜從小做起，作為父母的你，若然未有把握農曆新年時機，趁小朋友收到利是錢時教導他們理財，不妨趁即將來臨的兒童節開始，讓子女學習儲蓄理財第一步！

每逢新年後，不少家長會為子女開兒童儲蓄戶口，將每年收到的利是錢存入其中，讓他們了解如何持續存款，累積財富，培養良好的儲蓄習慣之餘，順勢享受各銀行推出的兒童戶口禮品及優惠。

中銀：龍年獎賞達8238元 適逢今年是龍年，中銀香港家庭理財方案FamilyMAX聯乘人氣動畫品牌「奶龍」推出「中銀理財」龍年開戶賞，鼓勵子女踏出理財第一步，可享高達8,238元獎賞及「奶龍」禮品。

由即日至3月底，「中銀理財」客戶為11歲以下子女成功開立「孩子天」儲蓄帳戶，或為17歲以下子女開立「自在理財」服務，存入指定金額，可享100元「幸運錢」之外，另會獲贈「奶龍」小夜燈及甜睡「奶龍」毛絨氈。

全新開立上述兩種戶口，可享指定一個月存款期，首10萬元以下或高達3.5厘港元活期儲蓄年利率優惠。另外，推薦人每推薦一名全新「中銀理財」客戶有額外現金獎賞。

滙豐：無最低結餘要求 滙豐銀行為18歲以下的人士而設的HSBC for Teens，不設手續費或最低結餘要求。青少年擁有自己的戶口後，可如一般成年人般，利用HSBC HK應用程式（App）查閱結存或在ATM提取現金。

支付消費方面，用戶只要下載PayMe後便可過數予家人朋友、夾錢食飯或支付等，另可通過App使用「轉數快」過錢收錢，讓你的子女可提早融入流動及數碼理財服務。

針對一些未滿11歲的子女，家長可以用個人名義為子女開立兒童儲蓄戶口，每個月可與子女一同檢視戶口結單，掌握子女戶口動態。

大新：卡通人物禮品吸引 大新銀行設有兩款卡通人物Thomas & Friends及Doraemon為主題的兒童儲蓄戶口，藉得意可愛的禮品及配套，引發小朋友對儲蓄理財的興趣。

至6月底止的推廣期內，以5,000元或以上之全新資金開立兒童戶口，維持開戶金額於戶口內達4個月，就可依據你所選的卡通人物戶口，獲得Thomas & Friends沙灘墊連雨衣或Doraemon小童雨傘；以50,000元或以上之新資金開戶，同樣維持有關金額達4個月，並成為指定綜合理財戶口客戶，就可得到Thomas & Friends兒童數碼相機或Doraemon豆沙包形狀咕𠱸連毛氈。成功申請戶口的小朋友，可獲得Thomas & Friends存摺簿及存款卡，或Doraemon月結單及存款卡。

針對全新存款客戶，同時開立「夢想成真」零存整付儲蓄計劃兼符合指定條件，可享年利率高達兩厘。存款期一年，最低固定金額為每星期100元或每月500元。

東亞：提供多種保險計劃 東亞銀行的理財小博士特色是提供多種保險計劃，當中海外升學保險計劃的首期保費低至八五折。該保險提供個人意外保障、學業取消、學業中斷及教育基金保障。

該戶口18歲以下可申請，開戶金額為10元，不設服務月費，特別設計存摺簿；年齡11至18歲以下青少年，可以個人名義開立戶口，有助自主學習理財。

即日起至今年4月30日，綜合理財戶口客戶為子女開立全新理財小博士儲蓄帳戶，並存入及維持指定金額可享新獎賞，存入5萬元或以上，可獲300元；存放兩萬元或以上，迎新獎賞100元。家長為子女開立全新理財小博士儲蓄帳戶之首3個月內，經分行首次整額認購基金，可享認購費低至0.88%。

渣打：不設最低開戶金額 渣打銀行設有18歲以下人士專用的「My Dream Account」，以迪士尼或Marvel主題作為賣點，存款卡或ATM卡封面可揀迪士尼的招牌米奇、米妮，又或反斗奇兵人物胡迪與巴斯光年。

該戶口並無最低開戶金額，亦不設最低結餘要求，但須留意，申請人父母須同時持有該行戶口。父母可因應子女的年齡開立不同的ATM卡：16歲以上可開立ATM卡、11至18歲子女開立青少年ATM卡，父母可為11歲以下的子女開設存款卡，惟僅供查詢結餘、存入支票或現金。

青少年ATM卡的每日預設最高提款或購物交易限額為2,000元，須受戶口持有人之每日交易限額上限所限制。

花旗：享扣帳卡 方便消費 花旗銀行推出的Citi NextGen戶口專為Citigold及Citigold Private Client的11至17歲子女而設的兒童理財戶口。

開立Citi NextGen的兒童可享有扣帳卡服務，透過自動櫃員機直接存錢及提款，結合Citibank Global Wallet，方便子女出遊或在海外留學時消費。

家長可以經手機應用程式開啟「家長保護」模式，為扣帳卡消費或提款設立每日限額，以便培養及監察子女儲蓄及理財習慣。

據該行迎新獎賞，新客戶同時開立Citigold及Citi NextGen戶口可享高達42,100元優惠，並提供3個月港元及美元定存特惠年利率；另推薦親友開戶可享現金回贈。

滙豐的HSBC for Teens戶口不設手續費。 銀行兒童戶口開戶要求 東亞理財小博士戶口享海外升學保險保費優惠。 渣打兒童戶口申請人父母須同時持有該行戶口。